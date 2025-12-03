Ils adoptent un chien au refuge puis l'y ramènent au bout d'une heure à cause de son haleine

Malgré un passé douloureux et armé d’une incroyable volonté de vivre, Toothless avait enfin trouvé le foyer qu’il méritait. Du moins, c’est ce que ses sauveurs pensaient. Toutefois, à peine adopté, ce petit chien au grand cœur a vu son rêve s’effondrer pour une raison aussi absurde que cruelle. Une épreuve de plus pour ce rescapé, pour qui l’espoir est néanmoins revenu.

Toothless a eu le cœur brisé. Les gens qui prennent soin de ce chien au sein de l’association Mission Paws ont éprouvé déception et incompréhension, eux aussi. Ils pensaient que le plus dur était derrière et que le quadrupède était enfin sur le point d’avoir droit à un nouveau départ dans la vie, mais ses adoptants ont changé d’avis une poignée de minutes plus tard, invoquant un motif déconcertant pour justifier leur décision, rapportait Newsweek .

Pensionnaire de Mission Paws, un refuge situé à Kota dans l’Etat du Rajasthan, en Inde, ce croisé Loulou de Poméranie de 4 ans a connu des débuts extrêmement difficiles. Il avait été secouru par l’association 45 jours plus tôt, lorsque les ouvriers d’une usine locale l’avaient découvert caché parmi les machines.



mission_paws / Instagram

“Je ne comprenais pas pourquoi on le ramenait après tout ce qu'il avait fait pour survivre”

Informée de la situation, Tanya Singh, cofondatrice de Mission Paws, s’était rapidement rendue sur les lieux avec des bénévoles pour prendre l’animal en charge. Elles étaient choquées par l’état de Toothless. Son pelage était roussi et sa peau couverte de traces de morsues. Il avait également la patte avant cassée et sa bouche grouillait d’asticots. En outre, il ne pesait que 3 kilogrammes.



mission_paws / Instagram

Sa mâchoire inférieure est plus petite que la supérieure, laissant un petit espace dont émane une légère odeur. C’est justement ce point qui a servi de prétexte à ses adoptants pour le ramener au refuge au bout d’une heure. “Ils ont dit que toute la pièce était imprégnée de sa mauvaise haleine, explique Tanya Singh. Ils voulaient le rendre au plus vite, et nous avons bien sûr accepté. Je ne comprenais pas pourquoi on le ramenait après tout ce qu'il avait fait pour survivre.”



mission_paws / Instagram

“J'aimerais qu'il sache à quel point il est aimé dans le monde entier”

La cofondatrice de l’association assure pourtant que ce problème se soigne facilement avec des brossages réguliers. Sa famille temporaire a refusé de poursuivre ses soins.

Tanya Singh a partagé la poignante histoire de Toothless sur Instagram, les internautes ont été nombreux à manifester soutien et sympathie. “L'amour qu'il a reçu malgré son apparence est vraiment touchant, dit sa bienfaitrice. J'aimerais qu'il sache à quel point il est aimé dans le monde entier.”

A lire aussi : Une chienne au cœur brisé après le départ de ses chiots ne parvient pas à toucher les adoptants



mission_paws / Instagram

Plusieurs personnes ont contacté l’association en vue d’adopter Toothless à la suite de cette publication. Le chien pourra ainsi bientôt rejoindre une famille aimante, que l’équipe de Mission Paws choisira avec soin pour lui éviter une nouvelle désillusion.