Enchaîné dehors en permanence, privé de soins et d'amour, ce chiot retrouve la joie de vivre grâce à des personnes au grand coeur (vidéo)

Dès son plus jeune âge, Dave a enduré les intempéries, ainsi que le manque de nourriture et d’interactions sociales. Découvert dans un état catastrophique par l’association People for the Ethical Treatment for Animals (PETA), le chiot a non seulement retrouvé sa joie de vivre après son sauvetage, mais aussi une excellente santé.

C’était une petite boule de poils misérable, au regard empreint de tristesse. Dave, un chiot détenu dans des conditions indignes sur une propriété en Caroline du Nord (États-Unis), a attiré l’attention des membres de l’association PETA. Cette âme en peine passait ses journées enchaîné à l’extérieur, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Laissé à la merci des éléments, il ne recevait ni eau ni nourriture et était privé d’interaction.

Inquiète pour sa survie, l’association PETA a essayé de négocier avec le propriétaire de l’animal, qui refusait catégoriquement de l’emmener chez le vétérinaire et de laisser les bénévoles prendre soin de lui. Face à ce refus catégorique, PETA n’a eu d’autre choix que de prévenir les autorités, qui ont pu saisir le jeune canidé maltraité.

© PETA

Le chiot n’était plus que l’ombre de lui-même

Comme le révèle un article publié dans les colonnes du magazine People, Dave était terriblement maigre. Il souffrait d’une infestation de puces parmi les plus graves que les intervenants n’aient jamais vues, mais aussi d’une forme sévère de la gale. Cette maladie parasitaire provoque chute de poils, infection cutanée et démangeaisons intenses.

© PETA

Après avoir obtenu la garde du chiot, PETA a collaboré avec l’association Reba’s Rescue pour le soigner, le castrer et lui trouver une famille digne de ce nom.

Grâce à un traitement adapté, la petite boule de poils au cœur meurtri a retrouvé un magnifique pelage. La gale a été vaincue, les parasites ont été éliminés et son poids est redevenu stable.

© PETA

Un dénouement heureux

En plus d’avoir recouvré la santé, le petit Dave a mis la patte sur une famille aimante et responsable. En effet, ses bienfaiteurs ont déniché le foyer idéal pour l’aider à aller de l’avant.

Rebaptisé Roux, le jeune chien a rencontré des adoptants affectueux et patients, pour le plus grand bonheur de ses sauveurs. Après avoir subi de plein fouet la cruauté humaine, Roux découvre enfin la signification du mot « amour ». Très aimé de ses proches, il adore se blottir contre eux et savoure pleinement la seconde chance qui lui a été offerte.

A lire aussi : Blessé par balle au visage, ce chien surmonte son traumatisme et s'offre une nouvelle vie dans une famille aimante avec 2 congénères bienveillants

© PETA

Son changement de nom a marqué un nouveau départ dans la vie. Sa superbe transformation fait chaud au cœur !