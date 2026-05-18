Enfermé dans un garage en Haute-Marne (52), ce Cane Corso squelettique change de vie après son sauvetage par une association et son adoption

Affamé, enfermé et laissé sans soins, Orson semblait condamné. Un an après son sauvetage par Action Protection Animale, le Cane Corso s’est totalement transformé et profite désormais d’une vie paisible auprès d’une famille aimante.

En juin 2025, Action Protection Animale relatait le double sauvetage canin réalisé par son équipe en Haute-Marne. L'association avait porté secours à une chienne appelée Murcela, 18 mois à l'époque, et son congénère nommé Orson.

La propriétaire de Murcela l'utilisait comme reproductrice sans se soucier de son bien-être. Orson, Cane Corso de 7 ans, recevait encore moins de soins. En fait, il n'en bénéficiait quasiment d'aucun. Elle ne daignait même plus le nourrir.

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Action Protection Animale

Acquis 2 ans plus tôt, il était devenu « inutile » aux yeux de sa détentrice avec l'arrivée de la chienne, qui était « plus rentable ». Murcela était gardée sur la terrasse et nourrie juste assez pour continuer à se reproduire. Orson, lui, était enfermé dans le garage la plupart du temps, privé de tout.

Elle attendait qu'il meure

Lors de l'intervention d'Action Protection Animale, ils se trouvaient tous 2 sur la terrasse, en plein soleil et sans eau. Ils étaient dans un état de maigreur alarmant, surtout Orson qui n'avait plus que la peau sur les os. Il souffrait, en plus, d'une fracture ancienne des vertèbres coccygiennes.

Les bénévoles étaient choqués par l'attitude de la maîtresse, qui prétendait qu'elle donnait à manger au Cane Corso avant d'ajouter « 2 minutes après qu'elle [attendait] qu'il meure ».

Les chiens, eux, se montraient amicaux et affectueux envers l'équipe d'Action Protection Animale malgré tout ce qu'ils avaient enduré.

L'association les avait saisis et avait porté plainte. Murcela avait pu être placée en refuge assez rapidement, après avoir été examinée. Orson, lui, avait dû être hospitalisé pendant plusieurs semaines.

La nouvelle vie d'Orson

Près d'un an après, Action Protection Animale a donné des nouvelles réjouissantes du chien. Sa transformation est à peine croyable ; il a repris du poids et est clairement heureux et serein.



Action Protection Animale

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Il savoure sa nouvelle vie au sein d'une famille aimante. « Aujourd’hui, Orson profite enfin de ce qu’il aurait toujours dû connaître : la douceur, la sécurité, l’amour… et les siestes au soleil sur son transat », indique l'association.

« Physiquement comme psychologiquement, il s’est métamorphosé. Monsieur Orson suit désormais un petit régime après avoir pris sa revanche sur la gamelle », poursuit Action Protection Animale, qui remercie « sa famille adoptive pour ces merveilleuses nouvelles qui donnent tout leur sens à [ses] combats ».