Enfermé dans un garage en Haute-Marne (52), ce Cane Corso squelettique change de vie après son sauvetage par une association et son adoption
Affamé, enfermé et laissé sans soins, Orson semblait condamné. Un an après son sauvetage par Action Protection Animale, le Cane Corso s’est totalement transformé et profite désormais d’une vie paisible auprès d’une famille aimante.
En juin 2025, Action Protection Animale relatait le double sauvetage canin réalisé par son équipe en Haute-Marne. L'association avait porté secours à une chienne appelée Murcela, 18 mois à l'époque, et son congénère nommé Orson.
La propriétaire de Murcela l'utilisait comme reproductrice sans se soucier de son bien-être. Orson, Cane Corso de 7 ans, recevait encore moins de soins. En fait, il n'en bénéficiait quasiment d'aucun. Elle ne daignait même plus le nourrir.
Acquis 2 ans plus tôt, il était devenu « inutile » aux yeux de sa détentrice avec l'arrivée de la chienne, qui était « plus rentable ». Murcela était gardée sur la terrasse et nourrie juste assez pour continuer à se reproduire. Orson, lui, était enfermé dans le garage la plupart du temps, privé de tout.
Elle attendait qu'il meure
Lors de l'intervention d'Action Protection Animale, ils se trouvaient tous 2 sur la terrasse, en plein soleil et sans eau. Ils étaient dans un état de maigreur alarmant, surtout Orson qui n'avait plus que la peau sur les os. Il souffrait, en plus, d'une fracture ancienne des vertèbres coccygiennes.
Les bénévoles étaient choqués par l'attitude de la maîtresse, qui prétendait qu'elle donnait à manger au Cane Corso avant d'ajouter « 2 minutes après qu'elle [attendait] qu'il meure ».
Les chiens, eux, se montraient amicaux et affectueux envers l'équipe d'Action Protection Animale malgré tout ce qu'ils avaient enduré.
L'association les avait saisis et avait porté plainte. Murcela avait pu être placée en refuge assez rapidement, après avoir été examinée. Orson, lui, avait dû être hospitalisé pendant plusieurs semaines.
La nouvelle vie d'Orson
Près d'un an après, Action Protection Animale a donné des nouvelles réjouissantes du chien. Sa transformation est à peine croyable ; il a repris du poids et est clairement heureux et serein.
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Il savoure sa nouvelle vie au sein d'une famille aimante. « Aujourd’hui, Orson profite enfin de ce qu’il aurait toujours dû connaître : la douceur, la sécurité, l’amour… et les siestes au soleil sur son transat », indique l'association.
« Physiquement comme psychologiquement, il s’est métamorphosé. Monsieur Orson suit désormais un petit régime après avoir pris sa revanche sur la gamelle », poursuit Action Protection Animale, qui remercie « sa famille adoptive pour ces merveilleuses nouvelles qui donnent tout leur sens à [ses] combats ».
Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web
Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.
1 commentaire
Willemmina a écrit : 2 h
Mais quelle horrible histoire !!!! Je suis bouleversée. Pauvre chien. C'est une honte de laisser un être vivant, quel qu'il soit, dans un tel état. Je n'ose imaginer la détresse de ce pauvre Amour, tombé entre les mains d'une telle psychopathe. La place de cette femme est en prison. Je suis de plus en plus écoeurée au plus profond de mon âme face à de tels comportements d'une telle indignité. Je suis très heureuse du dénouement de cette horrible histoire. Longue vie pleine de bonheur à ce brave chien.
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