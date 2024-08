Vivant dans un refuge depuis son plus jeune âge, une chienne craintive savoure le bonheur d’une vraie promenade pour la première fois (vidéo)

On peut dire que Daphné a eu un début de vie difficile. Recueillie par un refuge de l’Oklahoma (États-Unis) alors qu’elle n’était encore qu’un chiot, cette femelle Labrador a connu des problèmes de santé, le stress de la vie en chenil et l’indifférence des adoptants. Dernièrement, la chienne a toutefois pu goûter à un instant de bonheur avec sa « toute première promenade » au grand air.

Pratiquement toute sa vie, Daphné n'a connu que le refuge. C’est vers le début de l'année 2023 que cette jeune femelle Labrador Retriever noire a été trouvée avec ses frères et sœurs dans les rues de Seminole (Oklahoma, États-Unis). Les chiots errants avaient alors été emmenés à la Seminole Humane Society, l'un des rares refuges sans euthanasie de la région.

Un cercle vicieux

Au refuge, la malchance semblait poursuivre la petite Daphné. Avec son pelage noir, elle était moins populaire que ses frères et sœurs qui ont tous été adoptés rapidement.

La pauvre chienne a ensuite contracté la parvovirose. « Elle a survécu, mais a ensuite développé un champignon cutané qui a provoqué une perte de poils et elle n'était tout simplement pas adoptable pendant qu'elle était traitée pour cela. » a déclaré Miriam Kelly de Desiderata Rescue à Newsweek.

Desiderata Rescue / Facebook

Seule et aux prises avec des problèmes de santé, Daphné était en plus terrifiée par l’environnement du refuge. Cette peur l'a malheureusement amenée à être régulièrement ignorée par les visiteurs et donc à rester dans l’endroit même qui l’effrayait.

Les choses ont encore empiré lorsque la gestion de la Seminole Humane Society est revenue au service de police de la ville. L'établissement a alors cessé d'être un refuge sans euthanasie et les animaux comme Daphné ont été contraints de trouver rapidement des placements à long terme sous peine d’être euthanasiés. C'est à ce moment-là que Miriam Kelly et l’organisme de sauvetage Desiderata Rescue sont intervenus.

Desiderata Rescue / Facebook

Un nouvel espoir

Miriam a commencé par offrir de la visibilité aux animaux de Seminole afin de leur trouver des familles. Pendant un temps, Daphné semblait avoir trouvé un foyer permanent, mais après bien des déconvenues, l’adoption est tombée à l’eau. La chienne s’est alors retrouvée placée en pension, un endroit aussi effrayant que le refuge.

Déterminée à l’aider, Miriam Kelly a finalement décidé de l’accueillir elle-même et de lui trouver un foyer. C'est dans ces circonstances que Daphné a fait sa première vraie promenade. Lorsqu’au refuge la chienne n’avait qu'une petite cour de jeu où se promener, à Desiderata Rescue elle pouvait explorer une grande propriété avec son propre étang.

Filmée et partagée sur TikTok, sa première sortie dans cet environnement ouvert a été un instant de pur bonheur pour la chienne. Depuis, Daphné a d’ailleurs fait d’immenses progrès. « Au début, elle était un peu dépassée par tout, mais maintenant elle joue sans arrêt. […] Elle adore vraiment être dehors. », a déclaré sa bienfaitrice.

Desiderata Rescue / Facebook

Une seule chose manque désormais à cette chienne douce et affectueuse : un foyer pour la vie. Miriam en est convaincue, elle trouvera bientôt une gentille famille qui aura la patience d’accepter Daphné comme elle est et de l’aimer comme elle le mérite.