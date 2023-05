De l'abandon à la famille idéale : le parcours touchant d'un chien en quête d'amour (vidéo)

Sensible à la protection animale, l’équipe rédactionnelle de Woopets a relayé plusieurs sauvetages réalisés par l’association YouCare. Aujourd’hui, nous avons prêté notre plume pour raconter l’histoire de Bowie, un Husky trouvé accroché à un poteau. Le chien, en manque d’éducation, a voyagé de famille d’accueil en famille d’accueil avant de mettre la patte sur son âme sœur…

Tous les animaux n’ont pas la chance d’atterrir immédiatement dans un foyer convenable. Bowie fait partie de ces âmes en peine victimes d’abandon. Le Husky, âgé d’environ un an à l’époque, a été découvert en plein milieu de la rue, accroché à un poteau.

« Il n’avait pas l’air de comprendre ce qui lui arrivait et où il était, a expliqué Sandy de YouCare, c’est l’une de nos bénévoles qui nous a contactés. Elle l’a amené chez le vétérinaire, mais il n’était pas identifié. Comme elle ne pouvait pas le garder, nous l’avons placé en famille d’accueil. »

Toutefois, tout ne s’est pas déroulé comme prévu… Même s’il arborait le corps d’un adulte, Bowie restait « un chiot dans sa tête », car ses anciens propriétaires « ne lui ont visiblement rien appris ». En plus de ne connaître aucune règle d’éducation sur le bout des pattes, le Husky ne maîtrisait guère les codes canins.

« Il ne comprenait pas que le grognement d’un congénère pouvait signifier : "Ne pas déranger", a poursuivi notre interlocutrice, et malgré son âge, il n’était toujours pas propre. Il ne savait pas que les besoins devaient se faire à l’extérieur. Quant à la nourriture, c’était une obsession pour lui. Quand il croisait quelqu’un avec une baguette dans la main, il allait la croquer ! »

Un début de vie instable

Vivait-il enfermé à domicile, sans jamais savourer quelques balades ? Ou séjournait-il dehors en permanence, au gré des intempéries ? Depuis combien de temps attendait-il dans la rue en étant ligoté à la solitude ? Le passé de Bowie restera certainement voilé d’épaisses zones d’ombre.

Hélas, le canidé a souffert de l’absence de stabilité. Sa première famille d’accueil, qui vivait en appartement, a été contrainte de s’en séparer, car il s’ennuyait. La seconde a pris la même décision, étant donné que le courant ne passait pas avec sa chienne.

Comme on dit, « jamais 2 sans 3 »… Après avoir vogué un certain temps sur des flots tumultueux, le Husky a touché la terre promise : sa troisième famille d’accueil était la bonne !

À l’aise et confiant, Bowie a beaucoup évolué grâce à Sofia, sa bienfaitrice. En tant que petsitter, elle était habituée à s’occuper d’animaux aux profils variés. « Au début, la cohabitation entre Bowie et son chat était compliquée, a déclaré notre source, Bowie désirait jouer avec lui, alors que ce dernier ne voulait pas forcément… Au bout d’une semaine, le déclic s’est produit et ils ont ressenti un véritable coup de foudre ! »

Bowie a enfin découvert le sens du mot « bonheur » !

Ce grand frisson de l’amour a également envahi Sofia. Lorsqu’elle a ouvert les portes de sa maison au protégé de YouCare, la bonne samaritaine n’envisageait pas l’adoption. Toutefois, « ne jamais dire jamais » !

« Bowie était vraiment attachant, malgré tous ses petits défauts liés au manque d’éducation. Comme il avait tout à apprendre, Sofia a aimé se sentir utile », a conclu Sandy. Le chien naguère accroché à un poteau a gravé l’empreinte de sa patte dans le cœur de sa protectrice, qui l’a définitivement adopté.

Aujourd’hui, il n’a plus à se soucier du lendemain, représente un véritable membre à part entière de la famille et se porte comme un charme. Il prend même l’avion pour partir en vacances avec son âme sœur !

« Nous pouvons être des héros, juste pour un jour », chantait David Bowie. La rédaction de Woopets a voulu faire de Bowie, ce Husky auparavant « imparfait », le héros de l’un de ses articles !

Crédits photos : association YouCare