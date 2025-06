Leur chienne disparaît en 2020, elle revient cinq ans plus tard après avoir vécu dans une autre famille

Bea est une chienne très aimée par sa famille. Alors, le jour où elle a disparu après avoir fugué, tout le monde était dévasté par son départ. Ses proches n’ont cessé de la rechercher, puis les années sont passées sans nouvelles d’elle. Toutefois, 5 ans plus tard, ils ont reçu un appel bouleversant.

En 2020, Faye Grogan et le reste de la famille ont perdu leur chienne Bea. Cette dernière s’était volatilisée après avoir passé un peu de temps dans le jardin. Ses propriétaires l’ont cherchée sans relâche et ont même reçu le soutien des habitants du coin, en vain. Inquiets pour l’animal, ils ne pouvaient imaginer qu’il était en sécurité, mais dans une autre maison.

Selon Faye, le jour de la fugue, Bea a trouvé une petite ouverture dans la clôture et s’est faufilée à travers celle-ci, curieuse de découvrir le monde extérieur. Malheureusement, elle n’a pas trouvé le chemin du retour. En comprenant qu’elle avait disparu, ses maîtres ont tout de suite lancé des recherches.

« La panique s'est installée très vite. Nous avons crié dans toutes les rues pour la retrouver »

Au départ, ils sont partis à ses trousses, criant son nom à travers toutes les ruelles en espérant qu’elle suivrait leur voix et rentrerait. La chienne n’a donné aucune nouvelle ce jour-là, tout comme les suivants. Faye a créé un groupe Facebook dédié aux recherches du quadrupède pour toucher davantage de personnes.

Parallèlement, la famille a placardé des affiches dans toute la ville et les commerçants se sont chargés d’afficher le minois de Bea sur leur devanture : « Tout le monde avait une affiche sur sa porte – il y en avait dans chaque magasin et sur chaque lampadaire. Tout le monde veillait sur Bea », témoignait Faye, dont le récit a été rapporté par Yahoo News.

Fae Grxgan / Facebook

Un appel improbable

Au fond d’elle, cette dernière n’a jamais cessé d’espérer revoir un jour sa chienne. D’autant plus que Bea était pucée. Les semaines et les années sont passées puis, 5 ans plus tard, Faye a reçu un appel. Au bout du fil, son interlocuteur lui annonçait avoir retrouvé Bea, ce que la femme n’a pas tout de suite cru : « J’ai pensé que c'était un canular », racontait-elle.

A lire aussi : Poignardé par son premier propriétaire et abandonné à plusieurs reprises, ce chien finit par rencontrer le véritable amour à quelques jours de Noël

Puis, en discutant avec l’équipe vétérinaire, elle a compris qu’il s'agissait de la vérité. Bea avait bel et bien été retrouvée ! La chienne a été récupérée dans la rue par des bienfaiteurs. Toutefois, elle n'était pas errante pendant toute son absence, car elle vivait au sein d’une autre famille qui ne savait pas qu’elle était recherchée. Elle a désormais regagné son véritable foyer, où personne ne l’avait oubliée.