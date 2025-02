Une femme assiste impuissante à la course effrénée de sa chienne, en fugue depuis 72 jours

Sushi, une femelle Shiba Inu de 7 ans, a fait vivre les montagnes russes émotionnelles à sa maîtresse au cours de ces dernières semaines. La chienne a disparu dans la ville d’Akron, en Ohio (États-Unis) et a été aperçue à de multiples reprises. Malgré cela, elle demeurait insaisissable, mais sa maîtresse n’a pas abandonné.

Cette dernière, nommée Ellie Carpenter, était pourtant en train de créer des liens solides avec sa chienne. Elle l’avait adoptée plusieurs mois auparavant tandis qu’elle se trouvait au refuge après avoir été sauvée d’une usine à chiots. Sushi s’était doucement installée dans sa nouvelle maison en compagnie de l’autre chien d’Ellie, Nessie, et de son chat Pretzel.

Ellie Marie / Facebook

Un constat déchirant

Le quotidien de la petite famille se déroulait normalement jusqu’au 25 novembre dernier. Ce jour-là, Ellie promenait Sushi dans le jardin quand la laisse s’est détachée du collier. La chienne a vite compris qu’elle était libre et s’est enfuie avant même que sa maîtresse ait eu le temps de réagir. Elle s’est faufilée dans un trou au niveau de la clôture, rapportait Akron Beacon Journal, et s’est volatilisée.

Sans perdre de temps, Ellie s’est mise à sa recherche et a posté son avis de disparition sur les réseaux sociaux. Elle l’a également placardé un peu partout en ville dans l’espoir que quelqu’un ait vu sa chienne. Effectivement, les signalements ont commencé à abonder ici et là. Ellie était d’ailleurs surprise de constater la vitesse à laquelle l’animal s’éloignait de chez elle.

La fin d’une cavale

Des dizaines de jours s’étaient écoulés depuis la fugue du canidé. Malgré la multitude de témoignages, Ellie ne parvenait toujours pas à localiser précisément sa chienne. Heureusement, elle a préféré garder espoir et ses efforts ont porté leur fruit lorsqu’elle a reçu un appel inespéré le 5 février dernier. Au bout du fil, un bon samaritain affirmait avoir récupéré Sushi. Elle avait été enfermée dans un jardin après y avoir pénétré.

Ellie a retrouvé sa boule de poils saine et sauve quelque temps plus tard : « Le morceau de mon cœur qui s'était brisé quand elle s'est enfuie est à nouveau comblé. La voir si heureuse, à l'aise et en sécurité me remplit de joie », partageait-elle. Depuis, elle a assuré avoir triplé la sécurité au niveau de la laisse de Sushi et lui avoir installé un GPS.