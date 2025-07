"Je ne peux pas arrêter de regarder cette vidéo !", un Golden Retriever se transforme en nounou pour des oies orphelines (vidéo)

Certains liens peuvent transcender les espèces. L’histoire de Maya, une tendre Golden Retriever, et de 3 petites oies orphelines, en est une bonne illustration. Dans une vidéo devenue virale sur Instagram, cette chienne au grand cœur prend soin des jeunes volatiles avec une douceur surprenante et mériterait bien le titre de nounou de l'année !

Comme en témoigne son compte Instagram, Maya est une chienne choyée qui vit sa meilleure vie, entre câlins, siestes dans le canapé et voyages avec ses parents. Récemment, c’est toutefois un tout autre genre de vidéos qui a retenu l’attention des internautes. Dans cette publication, les maîtres de la Golden Retriever ont en effet souhaité montrer ses talents maternels avec 3 petites oies orphelines qui sont un jour apparues dans leur jardin.

Une nounou dévouée

Dans cette attendrissante vidéo relayée par DogTime, on suit ainsi l’évolution de la relation entre la chienne et les 3 oisons, depuis les premières présentations jusqu’au premier vol des rescapés.

© mayamoo_golden / Instagram

Les maîtres de Maya ont pris soin de surveiller attentivement ses premières interactions avec les volatiles, car elle a tendance à montrer un peu trop d’enthousiasme en leur compagnie… La chienne a toutefois rapidement compris que ces drôles de petites boules de plumes étaient encore des bébés et elle a fait preuve d’une étonnante douceur à leur égard.

© mayamoo_golden / Instagram

Baptisés Maverick, Gander et Goldie, les 3 oisons ont alors gagné une parfaite nounou à 4 pattes pour les aider à grandir. Maya veillait sur eux pendant qu’ils apprenaient à boire, quand ils nageaient dans la piscine ou encore quand ils apprenaient à voler avec les encouragements de ses maîtres. Ceux-ci ont d’ailleurs confié en légende de la vidéo que les 3 oiseaux avaient fait d’eux « les meilleures mamans d'oies, baby-sitters et monitrices d'école de pilotage » au monde.

Une complicité qui touche de nombreux cœurs

Cette vidéo montrant la tendre complicité entre Maya et ses petits protégés a fait le bonheur des spectateurs. Devenue virale sur Instagram, elle a ainsi cumulé plus de 307 000 vues et 27 000 « j'aime » en une seule journée. Les internautes ont également commenté cette publication réconfortante en masse, soulignant son caractère particulièrement mignon.

© mayamoo_golden / Instagram

« Je ne peux pas arrêter de regarder cette vidéo ! C'est vraiment adorable ! », a ainsi écrit un spectateur. « La meilleure vidéo de 2 minutes de ma journée. », a ajouté un autre. On ne peut pas dire le contraire !