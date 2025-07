Un refuge transforme la vie de ses chiens seniors en leur offrant des journées câlins avec des visiteurs

Pour un chien âgé, se retrouver au refuge est l’une des pires choses qui puisse arriver. Ces boules de poils ont généralement passé une grande partie de leur vie au sein d’un foyer, avant de se retrouver au chenil du jour au lendemain. Alors, certains établissements, comme celui de Muttville, font tout pour que leur séjour soit le plus agréable possible.

Si la devanture du refuge pour chiens âgés, Muttville, vous dit quelque chose, c’est parce que l’équipe rédactionnelle de Woopets l’avait mise en avant dans un article précédent. Il était également expliqué le fonctionnement atypique de cet établissement de San Francisco, où les chiens vivent en totale liberté, sans cage. Cela contribue à leur épanouissement, tout comme les autres activités mises en place.

Lorsqu’elle a imaginé Muttville, Sherri Franklin, la fondatrice, voulait de la gaieté et un design travaillé pour attirer les visiteurs. C’était aussi une manière de personnaliser cet endroit afin qu’il ne ressemble pas aux autres refuges, parfois très froids. Il faut croire qu’il s’agit d’un pari réussi, puisque Muttville ressemble désormais plus à un café qu’à un chenil.

Un moment de douceur

Les chiens âgés qui y séjournent rappellent toutefois qu’il s’agit bien d’un refuge, et chaque boule de poils qui y séjourne attend patiemment d’être dorlotée au sein d’une famille aimante. Les animaux abandonnés souffrent, effectivement, souvent du manque d’attention et d’affection. Le personnel essaye généralement de le combler, mais le nombre de pensionnaires présents sur place fait qu’il n’en a pas la possibilité.

Pour pallier le problème, les membres de Muttville ont décidé d’ouvrir leurs portes aux visiteurs qui souhaitent simplement passer du temps avec les toutous, même s’ils ne les adoptent pas. Ainsi, ils ont la possibilité de les caresser et jouer avec les plus téméraires, pour le plus grand bonheur de ces derniers.

@allthefosterpups / TikTok

Cette activité est non seulement bénéfique pour les chiens, mais également pour les visiteurs qui n’ont pas la possibilité d’avoir une boule de poils réconfortante à leurs côtés : « Si vous avez le cœur lourd ces derniers temps, venez laisser un chien âgé vous soulager.

Pas de pression, pas d'attentes : juste des oreilles douces, un regard doux et un amour sans réserve », écrivait un porte-parole de l’organisme.