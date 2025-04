Cette chienne maman de 8 chiots vit un nouveau départ 6 semaines après avoir été blessée par balle à la tête (vidéo)

Une fugue, un tir en pleine tête, 8 chiots à élever… L’histoire de Miss Scarlet avait tous les ingrédients pour donner lieu à un drame. Néanmoins, contre toute attente, cette chienne a survécu et écrit aujourd’hui une nouvelle page de sa vie, pleine d’espoir.

Miss Scarlet, croisée Pitbull de 2 ans, avait frôlé la catastrophe un mois et demi plus tôt. Mère de 8 chiots, elle s’était échappée de chez sa maîtresse pour s’introduire dans la propriété voisine. A cette intrusion, le maître des lieux avait répondu par des coups de fusil. La chienne avait été atteinte la tête. Nous vous en parlions dans un précédent article.

Tout le monde s’attendait au pire, à commencer par les policiers locaux, ceux de Lincoln Heights en Ohio (Etats-Unis)), qui s’étaient rapprochés de Natalie Lotspeich, bénévole et propriétaire d’un salon de toilettage canin situé juste en face du commissariat.

« C’est un miracle que cette chienne ait survécu », racontait Natalie Lotspeich à WCPO, qui rapportait l’heureuse nouveauté concernant Miss Scarlet le 29 avril.



SPCA Cincinnati

La toiletteuse avait ensuite transporté la maman chien blessée à la clinique vétérinaire Care Center Cincinnati et l’avait confiée à la SPCA Cincinnati.

Par chance, le projectile n’avait fait que traverser, sans infliger de lésion irréparable. La balle était passée par la tête et l’épaule avant de ressortir par la poitrine. Miss Scarlet a été soignée et s’en est remise en un temps record, impressionnant vétérinaires et bénévoles.

Elle et ses 8 chiots ont ensuite été stérilisés, puis confiés à des familles d’accueil. Les petits ont tous été adoptés par la suite. Miss Scarlet a fini par connaître cette chance, elle aussi.

« Félicitations pour ta maison pour toujours ! »

Ses parents d’accueil Julia et Tim Gottschalk habitent Bellevue, dans l’Etat voisin du Kentucky. Ouvrir la porte de leur foyer à la chienne était un véritable pari, notamment car ils avaient déjà une chatte appelée Chloe à la maison. Le couple est toutefois tombé amoureux de la rescapée et a réalisé qu’il ne pouvait plus se séparer d’elle.

Cette histoire sentait le « foster fail » à plein nez, et il a bien eu lieu. La SPCA Cincinnati a, en effet, annoncé hier l’adoption de Miss Scarlet par les Gottschalk sur sa page Facebook.

A lire aussi : D’une loyauté sans faille, ce chien reste aux côtés de son maître décédé pendant 10 jours

« Miss Scarlet, tu mérites amplement de vivre ce moment. Félicitations pour ta maison pour toujours ! » peut-on lire sur la page Facebook de l’association.