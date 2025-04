Depuis un an, ce dentiste se bat pour que sa chienne de thérapie puisse l'accompagner dans le cabinet et réconforter ses patients

Le jeudi 17 avril, le Dr Kory Kirkegaard, dentiste basé à Overland Park dans le Kansas (Etats-Unis), s’est adressé à ses patients et à la communauté pour leur demander d’envoyer des e-mails à l’Ordre des Dentistes du Kansas (Kansas Dental Board) pour le soutenir dans sa démarche. Celle-ci vise à démontrer « l'importance d'Ivy pour nos patients et la nécessité de reconnaître les chiens de thérapie comme une option valable et fondée sur des données probantes pour aider les patients à gérer leur anxiété [lors des soins dentaires] », peut-on lire sur la page Facebook de son cabinet, The Art of Dentistry.

« Si Ivy a contribué à améliorer votre expérience chez The Art of Dentistry, ou si vous soutenez le droit des cabinets dentaires à offrir confort et soins avec compassion, nous serions ravis que vous partagiez votre histoire directement avec l’Ordre », a ajouté le médecin.

Motifs sanitaires

Ivy, Caniche femelle de 4 ans et au pelage noir, est bien plus qu’un animal de compagnie pour le Dr Kory Kirkegaard. Elle est un membre à part entière de sa famille et une chienne de thérapie certifiée. Depuis un an, il lui est interdit d’accompagner son maître dans son cabinet. Elle ne peut s’y trouver qu’après les heures d’ouverture.



Pour motiver son interdiction, l’Ordre des Dentistes du Kansas a invoqué des considérations sanitaires, rapportait KMBC.

En avril 2024, le Dr Kirkegaard avait reçu un message de la part du Kansas Dental Board à la suite d’une plainte sans rapport avec l’affaire. « Veuillez noter que votre chien ou tout autre animal de compagnie ne sont pas autorisés dans le cabinet dentaire », indiquait ladite lettre.

« Elle prend un bain une à 2 fois par semaine, assure le dentiste. Elle est hypoallergénique. Elle trouve toujours le moment opportun pour être présente, même lorsqu'un patient est un peu nerveux. Elle travaille ici depuis plus de 2 ans. »

En outre, les interactions avec Ivy avaient toujours lieu à la demande du patient. Pourtant, 2 mois après la réception de ce message, le praticien avait passé avec succès une inspection de conformité de la visite annuelle de l’Ordre.

Interdiction maintenue malgré « une montagne de preuves scientifiques »

Malgré cela, en août 2024, le Kansas Dental Board l’a à nouveau contacté pour lui signifier que son lieu de travail ne respectait pas la « norme de soins applicable en vertu des K.S.A. 65-1436 et K.A.R. 71-1-18 ».



Ces messages contradictoires n’ont pas manqué de dérouter le dentiste, qui a demandé une réunion avec l’Ordre. L’entrevue s’est déroulée le 11 avril 2025. Le Dr Kory Kirkegaard s’y était rendu armé de « montagnes de preuves scientifiques » en faveur de la présence de chiens de thérapie lors des soins, ainsi que de lettres de patients relatant leur expérience positive avec Ivy. En dépit de tous ces éléments, le maintien de l’interdiction a été voté à l’unanimité.

Le Dr Kirkegaard est convaincu qu’il est injustement ciblé, assurant connaître des dizaines d’autres cabinets employant des chiens de thérapie au Kansas, et n’a pas l’intention de baisser les bras. Il a, en effet, engagé un avocat pour obtenir la réintégration d’Ivy dans son établissement.