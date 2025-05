Un simple arrêt à l'épicerie devient le théâtre d’un coup de foudre adorable entre un chien et un chat (vidéo)

Le coup de foudre entre Zoey et Dior a été immédiat. Après sa balade matinale, Ali, la maîtresse de Zoey se rend toujours dans une petite épicerie de son quartier pour prendre un café et faire quelques courses. Un jour, la visite quotidienne s’est accompagnée d’une rencontre émouvante avec un chaton et depuis, la pause quotidienne a une autre saveur.

Le Golden Retriever est connu pour son caractère amical. Si son éducation l’y encourage, il peut s’entendre avec tout le monde et n’hésite pas à tisser de nouveaux liens d’amitié. C’est ce qu’il s’est passé pour Zoey, l’adorable Golden Retriever que l’on peut retrouver sur le compte TikTok « @thegoldengirlzoey ».

@thegoldengirlzoey / TikTok

Le quotidien d’une chienne à New York

Bien que New York (États-Unis) soit une ville immense et parfois bruyante, elle compte de nombreux animaux de compagnie dans ses rues, rappelait PetHelpful. Ali et sa chienne se sont établies dans West Village et aiment leur doux quotidien rythmé par une vie de quartier très vivante et une ambiance familiale. C’est dans ce contexte que Zoey a pu faire la connaissance de Dior, un chat fraîchement installé dans le quartier, et plus exactement dans une épicerie.

@thegoldengirlzoey / TikTok

Un coup de foudre instantané

Ce jour-là, la Golden Retriever ne s’attendait pas à voir une petite boule de poils dans son épicerie préférée. Entre les rayons, elle a tout de même rapidement remarqué cette nouvelle présence. Très en recherche l'un de l'autre, les 2 animaux ont fini par se rapprocher, et ce dès la première visite. Joueur, le jeune Dior a tout de suite tendu la patte pour engager une partie de jeu, et ne cessait de se frotter contre les rayons, montrant son entrain et son envie de se faire une nouvelle amie. Réceptive, Zoey a répondu présente pour le minet du magasin.

Le couple star de New York

La première vidéo a rencontré un vrai succès auprès des internautes, Ali a donc eu envie de les tenir au courant de l’évolution de la rencontre. 7 jours plus tard, la propriétaire publiait une autre vidéo montrant une nouvelle visite à l’épicerie. Cette fois-là, on voit que l’épicerie est très fréquentée, mais Zoey ne perd pas son objectif de vue et tient à saluer Dior. Le chat finit par apparaître et laisse exprimer sa joie en se frottant au poil dense du grand chien.

Pour Ali, ce n’est que le début d’une belle histoire d’amitié. Nous sommes du même avis qu’elle et avons hâte de voir la suite des aventures en vidéo.

@thegoldengirlzoey / TikTok