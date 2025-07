Heureuse d’être de retour chez elle, cette adorable petite chienne ne peut pas s’empêcher de laisser exploser sa joie (vidéo)

Candice Yates a adopté Willow, une adorable croisée Corgi, en décembre 2023. Depuis, la jeune femme et sa chienne sont devenues inséparables. Elles vivent à Johnson City, dans le Tennessee (États-Unis) et partent chaque jour se balader ensemble afin que la boule de poils puisse enfin découvrir le monde. Mais à chaque fois qu’elles rentrent de promenade, la même scène se produit : contente de retrouver sa maison et ses petites affaires bien à elle, Willow peine à contenir ses émotions. En quelques secondes à peine, elle se met à couiner d’excitation, à s’agiter et à taper des pattes sur son panier. Elle s’empresse même de sortir sa tête par la fenêtre, comme pour s’assurer que c’est bien sa maison qui est en vue…

Le bonheur à l’état pur

À la fois attendrie et amusée par cette scène qui se répète tous les jours, Candice a décidé d’immortaliser le bonheur de sa petite chienne et de poster la séquence sur son compte TikTok. Rapidement, la vidéo est devenue virale. Aujourd’hui, elle comptabilise plus de 107 300 vues et plus de 13 400 likes ! “Quand ton ancien chien de refuge explose de joie à chaque fois qu’il rentre à la maison, même si nous ne sommes partis que 10 minutes…”, peut-on lire sur la vidéo. Contactée et interrogée par le média Newsweek, la jeune femme a émis quelques théories quant à ce comportement si spécifique. “J’ai plusieurs théories, mais je pense que lorsque nous approchons de la maison, elle a conscience que c’est chez elle”, a-t-elle confié.

© @onthecanwithcandice / TikTok

Un geste qui “fait toute la différence”

Selon Candice, offrir une famille et une maison à un chien de refuge est la plus belle action qui soit. “Pour un chien de refuge ayant connu des débuts difficiles, avoir un environnement stable fait toute la différence”, a-t-elle assuré avec tendresse.

Dans les commentaires, de nombreux internautes ont remercié Candice d’avoir adopté cette adorable louloute et de lui offrir une si belle vie. “Elle est si adorable… merci du fond du coeur de l’avoir sauvée”, peut-on ainsi lire parmi tous les autres messages de remerciements.