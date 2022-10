Comment partir en vacances avec son chien ? Découvrez la réponse dans le dixième numéro de « La Touche Animale » !

Puisqu’il est souvent considéré comme un membre de la famille, nous sommes nombreux à vouloir emmener notre chien en vacances. Mais pour un voyage réussi, une bonne organisation est de mise ! Au cours du 10 e épisode de « La Touche Animale », l’animateur Yoann Latouche et son invitée Ilana ont fait cadeau de leurs conseils avisés aux internautes. Replay !

Le mardi soir est devenu le rendez-vous incontournable de tous les amoureux des animaux. Diffusé en direct sur l’application Brut., « La Touche Animale » aborde de nombreux thèmes, tels que l’adoption d’un chien, d’un chat et d’un NAC, la santé de nos petits compagnons ou encore le triste fléau que représente l’abandon.

Pour le 10e numéro de ce show qui a du chien, Yoann Latouche a échangé avec Ilana, connue sur Instagram sous le pseudonyme @ausskylouva, au sujet des vacances avec son poilu préféré. L’heureuse adoptante de Lou (une croisée Husky Sibérien / Samoyède) et d’Ova (une femelle Berger Australien) a partagé son expérience de globe-trotteuse.

Quels sont les indispensables pour partir en voyage avec son toutou ?

Cela fait maintenant un an que la pétillante Ilana et ses 2 partenaires canins sillonnent l’Europe à bord de leur van douillet. À ce jour, le trio a posé la patte sur les sols italien, suisse, slovène et espagnol.

Les magnifiques régions françaises, comme la Bretagne et la Provence-Alpes-Côte d’Azur, ont également accueilli la jeune femme de 25 ans et ses toutous en leur sein verdoyant. Sur Instagram, des dizaines de milliers d’abonnés suivent avidement leurs aventures hautes en couleur. L’occasion de découvrir des spots « petfriendly » et des contrées sauvages qui allument des étoiles dans nos yeux !

Comme l’a expliqué la voyageuse lors de la table ronde, les randonnées ne s’effectuent jamais sans sa liste des indispensables. En cas d’accidents ou de bobos en cours de route, Ilana a garni une trousse de secours avec plusieurs produits, tels qu’une pince à tiques, du sérum physiologique, des compresses stériles, des bandages, une couverture de survie, etc. Par exemple, la trousse de premier secours proposée par Element Vet contient tout le nécessaire pour passer des vacances sereines.

Pour plus d’informations sur « la pharmacie de poche », l’équipe Woopets vous invite à consulter son guide dédié disponible en cliquant ici.

En outre, la « vanlifeuse » emporte toujours un harnais et une longe pour promener ses boules de poils en toute sécurité. Le passeport européen de ces dernières a également une place de choix dans son paquetage.

L’invitée et l’animateur ont profité du show pour faire une piqûre de rappel fondamentale aux maîtres : pour voyager à l’étranger, l’animal doit être à jour de ses vaccins, notamment contre la rage.

Se renseigner en amont sur la législation s’avère extrêmement important pour ne pas se retrouver face à de mauvaises surprises. Un chien qui n’est pas en règle dans un pays, peut malheureusement subir une euthanasie dans le pire des cas… Des sites, comme AniVetVoyage, recensent les règlementations de chaque État.

Bien s’informer avant de prendre la route

L’autre conseil évoqué lors de « La Touche Animale », se rapporte aux vétérinaires. Avant chaque voyage et randonnée, il convient de dresser une liste des professionnels de santé situés à proximité. En cas de pépin, vous savez immédiatement qui contacter et où vous diriger pour soigner votre ami à fourrure.

Comme l’a indiqué Ilana, la fondatrice du site Le Chien Voyageur prénommée Mélanie a créé des guides de voyage complets pour plusieurs régions de France, dans lesquels elle répertorie les cliniques vétérinaires locales.

Globalement, la plateforme constitue une véritable mine d’informations pour toute personne désirant bourlinguer avec son acolyte canin ! Hébergements, restaurants, parcours de randonnées et villages « petfriendly » y sont inventoriés pour le plus grand bonheur de votre canidé adoré.

« Je suis partie dans les Pyrénées avec son guide, a confié la propriétaire d’Ova et Lou, il m’a bien servi. » Grâce à ces documents, vous n’aurez aucun « mal de chien » à suivre votre itinéraire et vous pourrez profiter pleinement de vos visites.

Quid de l’alimentation ? Ilana a précisé qu’elle emportait la ration de croquettes nécessaire pour son séjour. Pour combler leurs papilles, la jeune femme ajoute aussi de « la pâtée du pays », qu’elle ne trouve pas dans les rayons des magasins français.

Pas moyen d’embarquer votre chien ? Des solutions de garde existent !

Dans son véhicule, Ilana attache pour le moment ses 2 chiennes à l’aide des ceintures. Par la suite, elle envisage d’acheter une cage afin de garantir leur sécurité. En effet, les conditions de transport ne doivent en aucun cas être négligées, que ce soit pour le bien de l’animal ou pour celui du conducteur.

En ce qui concerne l’avion, Yoann Latouche a rappelé la complexité de ce mode de transport. Générateur de stress, il est primordial que l’animal soit habitué. « Privilégiez les alternatives si vous le pouvez », a poursuivi l’expert animalier.

Lors de la réservation du logement, n’oubliez pas de préciser la présence de votre compagnon à 4 pattes. Certains établissements ne l'acceptent pas ou demandent de payer un supplément. Avertis à l’avance, ils pourront également préparer votre nid douillet de manière à ce qu’il soit aussi accueillant pour vous, que votre boule de poils. Grâce au site web Emmène ton chien, vous mettrez la patte sur les hébergements « petfriendly ».

Bien sûr, votre fidèle toutou ne pourra pas toujours vous suivre dans vos aventures. Ilana peut compter sur ses parents et une amie pour prendre soin de ses 2 trésors. Toutefois, sachez qu’il existe des solutions de garde, à l’instar d’Emprunte Mon Toutou. La plateforme met en relation les maîtres et des personnes disposées à garder ou promener leurs petits quadrupèdes.

Pour conclure, respectez toujours l’environnement et la faune sauvage. Les déchets finissent leur vie à la poubelle et votre animal doit être tenu en laisse, notamment s’il n’obéit pas au rappel ou possède un fort instinct de chasse. Un accident peut vite pointer le bout de sa truffe et chambouler votre escapade…

Le prochain numéro de « La Touche Animale » sera diffusé en direct sur l’application Brut., mardi 1er novembre, à 19h. Le replay sera disponible sur Woopets.