Une femme découvre le véritable visage d’un chien âgé qualifié d’agressif par ses anciens maîtres (vidéo)

Quand certains animaux ne se sentent pas à leur place, ils peuvent se murer dans la méfiance et adopter un comportement distant. Pourtant, souvent, il suffit d’amour et de bienveillance pour les aider à sortir de leur coquille. L’histoire de Paco, qualifié d’agressif par ses anciens maîtres, en est le parfait exemple.

Courtney Hocker est l’heureuse propriétaire d’un Shih-Tzu de 10 ans nommé Paco. Le chien n’a pas passé toute sa vie auprès d’elle, puisqu’il séjournait autrefois dans une autre maison. Les choses ne se déroulaient pas bien sur place et l’animal s’était renfermé sur lui-même, ne trouvant plus sa place. Heureusement, Courtney lui a prouvé qu’il pouvait être heureux quelque part.

Difficile de savoir ce qu’a enduré Paco pendant sa vie, ou de savoir s’il a été aimé autant qu’il le méritait. Ce qui est sûr, en revanche, c’est que l’entente avec ses ancien-maîtres était difficile. Ces derniers ont effectivement décidé de l’abandonner au refuge sous prétexte qu’il était trop agressif envers eux.

@cocohock / TikTok

Une tout autre version

Paco s’est donc retrouvé au refuge à l’âge de 10 ans, perdant tous ses repères du jour au lendemain et se retrouvant dans un environnement anxiogène. Toutes ses raisons auraient pu renforcer son ressentiment vis-à-vis du monde qui l’entourait, pourtant, quand Courtney a fait sa connaissance, elle a plutôt découvert un chien qui ne demandait qu’à être aimé.

Elle lui a laissé sa chance, décidant d’ignorer les avertissements de ses anciens propriétaires. Le lendemain même de son adoption, Paco s’était déjà blotti dans les draps de sa maîtresse, profitant des câlins gracieusement offerts par celle-ci. Courtney a partagé qu’elle n’avait pas vu une once de méchanceté en lieu, et qu’il était d’ailleurs « le plus gentil des chiens ».

Comme le rapportait Parade Pets, elle a confié être peinée de ne pas l’avoir connu plus tôt pour passer plus de moments avec lui, mais elle compte bien profiter du temps qu’il leur reste ensemble !