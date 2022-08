Constat, causes et solutions pour lutter contre l'abandon : « La Touche Animale » embraye sur un sujet fort

Le 1 er live de « La Touche Animale », émission dédiée aux amoureux des animaux, a été diffusé mardi 23 août sur l’application Brut. L’animateur Yoann Latouche a donné la parole à des passionnés et des professionnels du secteur, lesquels ont débattu sur le sempiternel thème de l’abandon. Le replay est disponible sur Woopets.

Chaque année, l’été coiffe ses longs épis dorés et se pare de sa plus belle robe diaprée. Les élégances d’or de juillet et août, le vent chaud, le ciel au regard enjôleur nous donnent envie de profiter d’un moment de douce oisiveté. Mais derrière ce portrait idyllique de la saison estivale, se cache une ombre : l’abandon des animaux.

De petits compagnons de vie, d’amis fidèles, de membres de la famille, ils passent au statut de va-nu-pattes. Du jour au lendemain, ils se retrouvent seuls sur le bord des routes, dans les champs ou encore devant les refuges saturés. Le félin charmant ou le canidé mignon devient « animal non grata » dans ce qui était naguère sa maison.

Tous les ans, ce drame assaille des centaines de milliers de victimes. Un drame que Yoann Latouche, expert animalier et fondateur de l’agence de communication YLG, a choisi comme 1er sujet dans le nouveau show « La Touche Animale ». Ce dernier est diffusé sur l’application Brut. et s’avère disponible en replay sur Woopets, 1er média indépendant dédié aux animaux de compagnie en France.

Se sont assis autour de cette table ronde : Katia Renard, rédactrice en chef du magazine 30 Millions d’Amis et fondatrice de la plateforme Solidarité Peuple Animal ; Lisa Fernandez, responsable de la ferme-refuge Les 3 Dindes ; Guillaume Sanchez, directeur général de la SPA ; ainsi que Laëtitia, bénévole au sein de l’association Akita Home. C’est dans une ambiance décontractée que les intervenants ont présenté leurs structures et leurs missions, expliqué la dure réalité, mais aussi donné des conseils aux auditeurs.

Un constat et des causes qui font froid dans le dos

« Nous n’avons jamais eu autant d’animaux dans nos refuges », a déploré Guillaume Sanchez. La SPA a observé une augmentation de 7 % par rapport à l’an dernier. Un chiffre alarmant, sur lequel Katia Renard a rebondi : « Je relaie depuis 16 ans ce fléau, et nous avons l’impression que c’est une sorte de puits sans fond. Tous les ans, le même scénario se reproduit sous nos yeux. » Pourquoi cette vague déferlante d’animaux abandonnés et maltraités revient-elle, encore et encore ?

Raisons professionnelles, divorces, crise économique, problèmes de comportement, mais aussi des myriades de fausses excuses à faire dresser les poils ont été pointés du doigt. Laëtitia, qui a représenté l’organisation Akita Home, a également accusé les effets de mode et la méconnaissance de la race avant adoption (les Shibas Inu, Akitas Américains et Akitas Inu étant des chiens primitifs).

Les causes remplissent la marmite à ras bord et possèdent un goût amer, que les chats ainsi que les chiens ne sont pas les seuls à lécher… Le tsunami emporte des ânes, chevaux, chèvres, cochons, moutons, volailles et autres animaux de ferme.

Lisa Fernandez a raconté comment son équipe vient en aide à ces laissés-pour-compte, dont les murmures de désespoir se propagent dans les campagnes reculées. Charges financières trop lourdes, gestion difficile, maltraitance… ces créatures aussi ont leur lot de misères.

© Brut. (capture d'écran)

Au cœur de la tourmente, l’espoir

Après avoir évoqué un constat affolant et mis le doigt sur les causes des abandons, les intervenants ont dévoilé nombre de solutions possibles.

Au sein de la structure d’accueil des 3 Dindes, équidés et autres bêtes trouvent la paix. Les membres ont mis en place un système « d’adoption » simple : les rescapés sont placés dans des familles d’accueil pour une longue durée. Ces dernières bénéficient ainsi d’un accompagnement et d’un soutien de la part du refuge, notamment en cas de pathologies lourdes.

De son côté, la SPA a révélé un projet original et innovant. La célèbre Société protectrice des animaux s’est faufilée dans le jeu vidéo Stray, en développant des mods qui permettent aux joueurs d’incarner 5 chats issus de ses refuges. L’objectif est de sensibiliser le public, d’en apprendre davantage sur la possession responsable et, bien sûr, de promouvoir l’adoption.

Pour sa part, Katia Renard a mentionné la plateforme Solidarité Peuple Animal, gratuite et facile d’utilisation. Sensible à la cause du petit peuple de poilus depuis de nombreuses années, la journaliste a réfléchi à la meilleure manière de mettre en relation des refuges et des associations avec des particuliers ou des entreprises souhaitant apporter un coup de main.

© Brut. (capture d'écran)

Un show pédagogique et interactif

À la suite des riches échanges entre les divers acteurs du secteur animalier, Yoann Latouche a transmis les questions des internautes. Lois, solutions de garde (Emprunte mon toutou, Gardicanin, Pabete.com, Mon Bibou...), stérilisation et bien d’autres thèmes ont été abordés.

En créant une émission interactive et pédagogique, Brut. souhaite impliquer les auditeurs. Ces derniers ont ainsi la possibilité d’élargir leurs connaissances et de mieux comprendre leurs adorables boules de poils. En effet, pour prendre soin de ces petites bêtes qui apportent tellement de valeur à notre vie quotidienne, il est important d’avoir les bonnes informations sous la main. Avec la touche de Yoann, des spécialistes et des passionnés réunis derrière l'écran, le pari semble réussi.

Rendez-vous mardi 30 août, à 19h, sur l’application Brut. pour suivre le 2e volet de « La Touche Animale » !