Pour protéger ses 11 chiots, une chienne les cache dans un tronc d’arbre avant un sauvetage digne d'un film

Tanya Meeks est la fondatrice et présidente d’Ozarks Pet Rescue, une association basée dans l’Etat du Missouri (Etats-Unis). Elle a récemment été contactée au sujet d’une chienne errante qui cachait ses 11 chiots dans un arbre creux, essayant ainsi de les protéger du froid et des dangers de la ville.

En fait, Tanya Meeks avait déjà repéré cette chienne et avait essayé de la capturer à plusieurs reprises. De plus, elle n’avait pas réussi à localiser ses petits jusque-là. C’était désormais chose faite.



Ozarks Pet Rescue

Elle et d’autres bénévoles sont arrivées sur les lieux. Le groupe a pu récupérer 2 chiots, mais les 9 autres s’étaient enfoncés plus profondément dans l’arbre. Ils étaient ainsi hors de portée.



Ozarks Pet Rescue

Un enfant appelé à la rescousse

Tanya Meeks a eu une idée ; elle a appelé l’un des membres du conseil d’administration de l’association pour lui demander d’amener son fils. Les mains de ce dernier, plus fines que les leurs, avaient plus de chances d’atteindre les chiots.

Le garçon était ravi d’aider. « Il a grimpé dans l'arbre et a commencé à sortir les chiots un par un », raconte Tanya Meeks à The Dodo.



Ozarks Pet Rescue

Il fallait à présent secourir leur mère, mais elle a pris peur et s’est enfuie en courant. Les bénévoles ont dû repartir sans elles, car les chiots devaient être examinés le plus vite possible.

Tous étaient en bonne santé, sauf un, qui souffrait d’une anémie sévère. Malgré les efforts des vétérinaires, il n’a, hélas, pas pu être sauvé. Les survivants ont été confiés à une famille d’accueil.



Ozarks Pet Rescue

Par la suite, l’équipe d’Ozarks Pet Rescue est revenue tous les jours sur les lieux avec les 10 chiots dans l’espoir d’attirer la chienne, mais elle refusait de se laisser approcher.

Quand les températures sont devenues trop basses pour amener les petits canidés, Tanya Meeks a demandé à leur mère d’accueil d’enregistrer leurs cris. Elle avait l’intention de placer une enceinte Bluetooth à l’intérieur d’une cage piège et de diffuser l’enregistrement audio pour y attirer leur génitrice.

Soulagement et reconnaissance

Alors qu’elle positionnait l’appareil, la fondatrice d’Ozarks Pet Rescue a senti qu’on lui léchait la nuque. C’était la chienne. Tanya Meeks n’en croyait pas ses yeux. Elle s’est empressée d’aller chercher une laisse, mais elle n’en a pas eu besoin ; la maman chien est entrée dans la cage de son propre chef, comme si elle comprenait que c’était la seule façon de recevoir de l’aide et de retrouver sa progéniture.

« Nous avons eu les larmes aux yeux quand nous l'avons finalement attrapée », confie Tanya Meeks, qui a appelé la chienne Aida.

Celle-ci était aux anges en rejoignant ses chiots. Elle était également très reconnaissante. « Elle n'arrêtait pas de courir vers moi et de me lécher », dit sa bienfaitrice.



Ozarks Pet Rescue

Pouvant désormais élever sa portée à l’abri des éléments et de la faim, Aida s’est considérablement détendue. Dans quelques semaines, ils pourront tous être proposés à l’adoption.

Ozarks Pet Rescue