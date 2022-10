Adoption d'un chiot : les invités de « La Touche Animale » partagent leur expérience et leurs conseils

Nombre de familles rêvent d’adopter un adorable chiot. Toutefois, cet acte doit être mûrement réfléchi pour le bien de l’animal. Nicolas Waldorf, animateur de télévision, et Adélaïde d’Aboville, nutritionniste, ont récemment franchi le pas. Lors du 9 e épisode de « La Touche Animale », les 2 adoptants ont posé des questions à Chloé Fesch, éducatrice canin chez Nature de Chien . Compte rendu.

Accueillir un animal de compagnie ne doit en aucun cas se faire sur un coup de tête. Il suffit de regarder dans les refuges saturés pour comprendre la raison… L’adoption d’un petit compagnon à 4 pattes résulte d’une longue période de réflexion et de préparation.

Soucieux du bien-être de nos amis les animaux, l’animateur Yoann Latouche a invité Chloé Fesch et 2 nouveaux maîtres sur le plateau de « La Touche Animale », afin d’apporter des conseils avisés aux membres du public.

Le show, diffusé en direct sur l’application Brut., est disponible en replay ici :

Respecter l’animal et l’occuper

Nicolas Waldorf, 36 ans, a accueilli René le Golden Retriever à bras ouverts. Du haut de ses 2 mois, la boule de poils a encore tout à apprendre et à découvrir du monde. Quant à Top Gun, un jeune chien de 4 mois issu de la même race, il a juré fidélité à Adélaïde et ses proches.

Pour le trentenaire, l’arrivée du chiot a permis d’instaurer des règles et une certaine routine dans sa vie. À cet âge, le petit se laisse souvent bercer par Morphée. Pour Chloé Fesch, il est primordial de respecter son rythme, notamment en balade. Moins endurant qu’un adulte, il a tendance à se fatiguer plus rapidement et à dormir longuement.

En grandissant, le canidé gagnera en endurance, mais aussi en autonomie et restera éveillé plus longtemps. L’éducatrice canin a rappelé l’importance de la dépense physique, mentale et olfactive.

Stimuler son animal à travers des activités variées le calme, évite les petits accidents et contribue grandement à son épanouissement. Les jouets d’occupation ou encore de mastication – comme ceux proposés par la marque KONG –, les tapis de fouille, les promenades et autres hobbies rythment les journées du toutou.

Photo d'illustration

Des friandises bien utiles et une règle en 4 D

Quid de l’apprentissage du rappel ? Dans leur prime jeunesse, nos partenaires canins font un « focus sur leur maître ». En prenant de l’âge, ils voient leur attention pour leur humain diminuer, mais celle pour l’environnement augmenter.

« Pour un chiot, je recommande toujours d’avoir des friandises éducatives », a précisé Chloé Fesch lors du show. Ayant une valeur plus forte que la caresse, les petites douceurs constituent un excellent moyen de récompenser son toutou après avoir réalisé une bonne action.

« Quand il devient plus grand, il faut anticiper et essayer de le rappeler à des moments stratégiques : lorsqu’il a fini de sentir une odeur, avant qu’il commence à en sentir une autre », a poursuivi l’éducatrice canin.

Par la suite, la spécialiste de la gent canine a révélé la règle des 4 D, très utile pour tous les exercices, dont le rappel :

Distance : au début, il n’y a pas de distance entre vous et votre boule de poils. Plus vous êtes proches, plus les résultats sont convaincants. Au fil du temps, vous vous éloignez graduellement.

Durée : il s’agit du temps que va prendre votre compagnon pour effectuer une action. Comme l’a souligné Chloé Fesch, si le chiot l’exécute ne serait-ce qu’une seule fois, cela représente déjà un grand pas en avant !

Distractions : elles doivent être limitées pendant l’enseignement d’une nouvelle commande.

Diversité : il s’avère nécessaire d’entraîner le chien dans des endroits et situations diversifiés. Ainsi, il sera capable de réaliser l’ordre dans n’importe quelle circonstance.

À l’extérieur, le recours à la longe (5 à 10 mètres) permet de se balader en toute sécurité et d’offrir une certaine liberté au canidé. Trop courte, elle engendrerait de la frustration…

A lire aussi : En attendant sa famille pour la vie, ce Chihuahua sénior trouve du réconfort en se blottissant chaque nuit sous une couverture

Trouver le bon équilibre

Pour conclure, les chiens âgés de quelques mois sont de vrais adolescents ! Pour une éducation réussie, rien de tel qu’un cocktail à base de calme, de patience et de positivité.

En cas d’échec, il est fondamental de se poser les bonnes questions pour éviter qu’il ne se reproduise : Quel réajustement faire ? Comment réentraîner son animal ? Demander un « coup de patte » à un éducateur canin est souvent très utile.

Pour contribuer au bonheur d’un chien, tout maître doit faire l’effort de le comprendre, d’analyser ses besoins et de prendre le temps de l’éduquer. Plus qu’une simple « compagnie », un animal est un être vivant ayant des attentes et possédant sa propre personnalité. À vous de les découvrir lors de la merveilleuse aventure qu’est l’adoption…

Le prochain épisode de « La Touche Animale » sera diffusé en direct sur l’application Brut., mardi 25 octobre, à 19h. Le replay sera disponible sur Woopets.