Il adopte une chienne et se rend compte qu’elle a un véritable don pour apaiser les gens

Victor Weisbeker vit à Hendersonville, en Caroline du Sud et est un véritable amoureux des chiens. Lorsqu’il a perdu son plus vieux chien en décembre 2020, le deuil a été très difficile… Pour l’aider, il a alors décidé d’adopter un autre toutou dans le besoin. Ainsi, il est tombée sur l’annonce de la jolie Sukey et est immédiatement tombé amoureux. “Elle avait 3 mois et était propre en 5 jours. J'ai remarqué quelque chose de spécial chez elle alors qu'elle avait un peu plus de 2 ans. Elle adorait l'attention et semblait prendre plaisir à faire plaisir aux autres. Elle semblait savoir qui avait besoin d'amour”, a-t-il déclaré auprès de Newsweek.

© Victor Weisbeker / Facebook

Une louloute très investie

Persuadé qu’il y avait quelque chose à faire avec ce don, Victor a donc décidé de contacter l’organisme Alliance of Therapy Dogs afin que Sukey suive une formation et soit certifiée chienne de thérapie. “J'ai pris ma retraite de l'hôpital local en 2016 après 43 ans en tant qu’infirmier de bloc opératoire. J'ai donc décidé que c'était la meilleure façon de commencer. J'ai suivi le programme de bénévolat et j'ai commencé à l'emmener là-bas tous les mardis. J'arrive aux unités de soins et j'entends ‘Sukey est là’. Nous rendons également visite aux patients alités”, a-t-il précisé ensuite. En plus des hôpitaux, Sukey et Victor arpentent désormais les bibliothèques et l’aéroport. “En mai 2023, j'ai effectué une démarche de bénévolat à l'aéroport local. On a pris mes empreintes digitales et vérifié mes antécédents auprès du FBI. Tous les vendredis, je suis à l'aéroport pour faire le tour des 7 portes d'embarquement et réconforter les voyageurs stressés. Nous allons aussi à la bibliothèque locale et les enfants lui font la lecture pendant qu'elle est allongée et qu'on lui caresse le ventre”, a-t-il ajouté.

© Victor Weisbeker / Facebook

“Ça la transforme en Clark Kent”

Calme, douce et bienveillante, Sukey repère les passagers anxieux et se charge de les apaiser. “Les gens remarquent son calme. Je leur dis que c'est à cause du gilet. Quand je l'enfile, elle sait qu'elle va quelque part. Je dis que ça la transforme en Clark Kent”, a déclaré Victor avec humour. En ce mois de mars 2025, cela fait 2 ans que Sukey a été certifiée. À son actif, elle compte plus de 200 visites et 350 heures de travail !