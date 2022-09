Adoption, santé, reproduction, habitat… Tout savoir pour prendre soin d'un lapin dans le 4e épisode de "La Touche Animale"

Pour ce nouveau numéro de La Touche Animale, Yoann Latouche a mis le lapin à l’honneur en échangeant avec 2 spécialistes du NAC préféré des Français. L’influenceuse Mélissa et le vétérinaire David Guillier ont abordé les aspects essentiels de la vie du lagomorphe de compagnie et répondu aux questions des internautes / téléspectateurs.

3e animal de compagnie préféré des Français après le chien et le chat, le lapin est très apprécié des familles pour diverses raisons, notamment son côté adorable « boule de poils » et son besoin moindre en entretien (comparé à ceux des canidés et des félins). Des atouts qui valent pourtant bien des mésaventures et des souffrances à bon nombre de ces créatures aux longues oreilles. Les clichés et le manque de connaissance en sont les principales causes, et cela donne lieu, hélas, à de nombreux abandons chaque année.

C’est justement pour aider les propriétaires et ceux qui envisagent de le devenir à mieux connaître cet animal à et comprendre ses besoins que l’expert animalier Yoann Latouche a choisi d’inviter 2 spécialistes du lapin à l’occasion du 4e épisode de « La Touche Animale ».

Diffusé le mardi 13 septembre sur l’application Brut., ce nouveau rendez-vous a donné la parole à Mélissa (@passion_lapin), influenceuse et passionnée de lapins à Rouen (76), ainsi qu’au Dr vétérinaire David Guillier (@dav.vs.wild). Ce dernier exerce à la clinique Ric et Rac au Cannet (06), où une bonne partie de sa patientèle est constituée de léporidés domestiques.

Tous 2 ont longuement parlé à Yoann Latouche de ce qui caractérise ce fascinant animal et des problèmes qu’il rencontre actuellement.

Du lieu à privilégier pour l’adoption du lapin à son habitat, en passant par ses soins et soucis de santé courants, Mélissa et le Dr Guillier ont discuté en long et en large des aspects majeurs et cruciaux liés à la possession responsable de ce compagnon et de son existence.

Refuge, élevage ou animalerie ?

Où adopter un lapin ? Telle était la première question à laquelle les invités ont répondu. Les adoptants ont le choix entre les refuges, où les lapins abandonnés sont malheureusement nombreux, les élevages et les animaleries, à condition que ces dernières soient soigneusement choisies pour leur sérieux.

La question de l’âge minimum pour l’adoption d’un lapereau a également été abordée. Il a ainsi été rappelé que s’il n’en existe pas légalement parlant, il est recommandé d’attendre que le jeune animal ait au moins l’âge d’être sevré, soit 8 semaines.

Les conséquences de l’intervention de l’Homme dans la création et le développement des races ont aussi été évoquées. Les lapins nains, par exemple, souffrent de troubles dentaires et respiratoires mettant leur vie en danger.

Les dents, justement, doivent faire l’objet d’un entretien et d’un suivi continus, tout au long de la vie du lapin, car elles poussent en permanence. Le foin contribue à les maintenir en bonne santé en favorisant la mastication et donc leur usure.

Stériliser la lapine pour la protéger

Au volet reproduction, les spécialistes ont souligné l’importance de la stérilisation chez la femelle, sachant que 8 lapines sur 10 de plus de 4/5 ans sont touchées par les adénocarcinomes, ou tumeurs de l’utérus. Les vétérinaires privilégient, pour cela, l’ablation à la fois des ovaires et de l’utérus.

Enfin, en ce qui concerne l’habitat du lapin, l’accent a été mis sur la taille et la sécurité de l’enclos, ainsi que sur l’importance de sa protection vis-à-vis des potentiels prédateurs. Les invités de Yoann Latouche ont fait remarquer que, poussés par la sécheresse et la faim, de plus en plus de lapins s’introduisent dans les jardins dans l’espoir de trouver de quoi se nourrir. On a d’ailleurs pu en voir un exemple récemment avec le récit de Peter.

