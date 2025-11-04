Ce courageux toutou sauve sa famille d’un puissant séisme, mais passe 2 jours en partie enseveli sous les décombres

On a coutume de dire que tous les super-héros ne portent pas de capes. Effectivement, certains d’entre eux ont 4 pattes et sont poilus. C’est le cas de Luke, le toutou qui n’a pas hésité à sauver sa famille d’un séisme au péril de sa vie.

Nous sommes le 30 septembre 2025 et il est 21h58. Une famille de Daanbantayan (Philippines) vaque tranquillement à ses occupations. 21h59. Le sol se met à trembler, de plus en plus fort. La ville de la région de Cebu est en train de subir un séisme de magnitude 6,9. Autour de la famille, les objets tombent, le toit s'effondre, c’est la panique. Pourtant, l’un de ses membres va conserver son sang-froid. Il s’agit de Luke, notre héros canin du jour .



© hopeforstrayscebu / Facebook

Selon Gulf News , qui reprend une publication Facebook de l’association Hope for Strays, le courageux toutou n’a pas hésité à s’interposer entre les décombres et ses maîtres dès les premières secousses. Si la famille de Luke ne souffre que de blessures légères, le canidé a, quant à lui, subi l’impact de plein fouet. Ainsi, son train arrière s’est retrouvé coincé sous les gravats.

Il aura fallu 2 jours entiers pour réussir à extraire la pauvre bête de son calvaire en toute sécurité. Lors de sa récupération, le 2 octobre à 22h30, Luke se montrait incapable de marcher. Aussitôt pris en charge, il a été conduit à la clinique vétérinaire Grandline de Danao City, à près de 100 kilomètres du lieu de la catastrophe.

