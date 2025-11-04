Ce courageux toutou sauve sa famille d’un puissant séisme, mais passe 2 jours en partie enseveli sous les décombres
On a coutume de dire que tous les super-héros ne portent pas de capes. Effectivement, certains d’entre eux ont 4 pattes et sont poilus. C’est le cas de Luke, le toutou qui n’a pas hésité à sauver sa famille d’un séisme au péril de sa vie.
Nous sommes le 30 septembre 2025 et il est 21h58. Une famille de Daanbantayan (Philippines) vaque tranquillement à ses occupations. 21h59. Le sol se met à trembler, de plus en plus fort. La ville de la région de Cebu est en train de subir un séisme de magnitude 6,9. Autour de la famille, les objets tombent, le toit s'effondre, c’est la panique. Pourtant, l’un de ses membres va conserver son sang-froid. Il s’agit de Luke, notre héros canin du jour.
© hopeforstrayscebu / Facebook
Selon Gulf News, qui reprend une publication Facebook de l’association Hope for Strays, le courageux toutou n’a pas hésité à s’interposer entre les décombres et ses maîtres dès les premières secousses. Si la famille de Luke ne souffre que de blessures légères, le canidé a, quant à lui, subi l’impact de plein fouet. Ainsi, son train arrière s’est retrouvé coincé sous les gravats.
Il aura fallu 2 jours entiers pour réussir à extraire la pauvre bête de son calvaire en toute sécurité. Lors de sa récupération, le 2 octobre à 22h30, Luke se montrait incapable de marcher. Aussitôt pris en charge, il a été conduit à la clinique vétérinaire Grandline de Danao City, à près de 100 kilomètres du lieu de la catastrophe.
A lire aussi : Persuadé que les enfants de cette famille sont en train de se noyer, une chienne est prête à tout pour leur venir en aide (vidéo)
Le trajet prendra 3 heures, et l’héroïque toutou se retrouvera dans les mains expertes du Dr Adrian vers 1h du matin. À son arrivée, Luke a reçu les soins de première urgence, notamment pour gérer la douleur. Il devra ensuite subir une radiographie et plusieurs autres examens, afin de connaître plus précisément l’étendue des dégâts. Une chose est sûre, la convalescence de la boule de poils prendra du temps. Mais grâce à son acte courageux, les membres de sa famille sont toujours en vie. Ce sera donc à leur tour de prendre soin de leur courageux compagnon à 4 pattes à qui ils doivent tant.
Par Christophe Dutertre
Rédacteur web
Curieux et touche-à-tout, Christophe rédige pour le web depuis 2020. Lectures, films, nature et animaux nourrissent son inspiration - et parfois son quotidien, lorsqu’il prend sous son aile des chiots ou des chats en famille d’accueil.
Aucun commentaire