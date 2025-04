Simba, le Golden Retriever héros qui fouille les décombres après un tremblement de terre, devient une star du sauvetage (vidéo)

Avec son regard pétillant, son long pelage doré et son air sympathique, Simba a charmé de nombreux internautes sur les réseaux sociaux. D’autant plus que le Golden Retriever est un véritable héros, puisqu’il a été filmé en train de rechercher des survivants après un séisme en Thaïlande. De nombreuses vidéos du toutou en action ont fleuri sur internet et sont devenues virales.

Les chiens de recherche et de sauvetage interviennent aux côtés des professionnels du même secteur, tels que la police ou encore les pompiers. Leur flair et leur perspicacité font d’eux des alliés irremplaçables. Les chiens formés sont en plus loyaux, toujours prêts à aider, et c’est le cas de Simba.

Un courage à toute épreuve

Ce dernier travaille pour l'Armée des Animaux thaïlandaise, soit un groupe de secours, depuis 2022. À la fin du mois de mars, un énorme tremblement de terre a frappé la Thaïlande. La ville de Bangkok n’a malheureusement pas été épargnée et des milliers de victimes ont été comptabilisées. Beaucoup de personnes restent malheureusement disparues, alors les secouristes poursuivent leurs recherches au milieu des décombres.

Simba fait partie de l’une de ces équipes. Envoyé sur les lieux avec son maître-chien, il arpente les détritus à la recherche d’un quelconque signe de vie. En équipe avec son propriétaire, il travaille sans relâche dans l’espoir de retrouver des personnes portées disparues. Il a d’ailleurs accès à des endroits difficiles pour les humains, ce qui rend son rôle très important dans la mission. Bien sûr, son maître s’assure toujours qu’il soit en sécurité, bien que son travail reste dangereux.

Sur internet, les utilisateurs des réseaux sociaux ont salué la bravoure du chien. Ils ont aussi remarqué la complicité entre le maître et l’animal, qui travaillent comme un véritable binôme.