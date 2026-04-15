Un chien errant joue dans une fontaine et persuade les passants de lui lancer la balle pour s’amuser (vidéo)

A Mexico, un chien profitant de la fraîcheur d'une fontaine publique a trouvé la manière la plus adorable d’attirer l’attention des passants : lancer sa balle pour inviter les inconnus à jouer avec lui. Sa stratégie a fait fondre le cœur de plusieurs personnes, toutes tombées sous son charme irrésistible. La scène, immortalisée en vidéo par une voyageuse prénommée Megan, est devenue virale pour sa tendresse et son humour naturel.

Megan, qui se fait appeler « travelingberri » sur Instagram où plus de 9 000 followers suivent ses aventures, est une passionnée de voyages. Se décrivant comme une « nomade digitale, experte en voyage » et prodiguant ses « conseils authentiques », elle compte 58 pays visités à son actif et n'entend évidemment pas s'arrêter en si bon chemin.

Récemment, alors qu'elle s'était rendue au Mexique, une scène particulièrement touchante a attiré son attention, et elle a eu la bonne idée de l'immortaliser en vidéo, d'autant plus que son protagoniste est un chien.

En fait, il y en avait 2, mais l'un d'eux était plus en vue en cherchant à jouer, tandis que son congénère préférait profiter tranquillement de la fraîcheur de la fontaine où ils étaient en train de patauger.

« J’ai vu ce chien faire ça avec au moins 4 inconnus »

La dite fontaine se trouve dans la capitale mexicaine. Le chien en question restait près du bord, tenant une balle dans la bouche. Il l'a relâchée en espérant que quelqu'un veuille bien jouer avec lui en la lui lançant.

Un jeune homme n'a effectivement pas tardé à « mordre à l'hameçon ». Résister à une invitation aussi adorable n'est assurément pas facile. Il a ramassé la balle et l'a jetée à l'eau en souriant.



travelingberri / Instagram

Le canidé était tout heureux d'aller la récupérer, puis un autre passant s'est arrêté auprès de lui. Sa stratégie s'est avérée payante.

« J’ai vu ce chien faire ça avec au moins 4 inconnus (y compris moi). Quel bon toutou ! » a écrit Megan en légende de la vidéo, que relaie PetHelpful et que voici :

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