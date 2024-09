« Effusion d’amour » autour de ce héros canin blessé qui, après avoir protégé sa communauté, a pu compter sur son soutien

Captain fait partie de ces héros du quotidien dont on ne parle pas toujours, mais qui veillent à notre protection. Son dévouement pour les humains lui a coûté sa santé au fil du temps et les rôles se sont inversés. C’était au tour de sa communauté de l’aider, et elle ne s’est pas fait prier !

Captain, un Berger Allemand et chien policier, s’est retrouvé dans l’impossibilité de poursuivre son métier à cause d’une blessure dans le dos. Il avait besoin d’une intervention chirurgicale coûteuse pour vivre décemment et quand sa communauté a appris cela, elle n’a pas hésité à se mobiliser pour la lui offrir.

Pendant 3 ans, Captain a été un atout précieux pour les policiers des Midlands de l'Ouest (Angleterre). Il a travaillé aux côtés du maître-chien Marcus Cottrell, qui l’a décrit comme étant « redoutable », selon la BBC. Son rôle au sein de l’équipe était d’une importance capitale : « Il a arrêté d'innombrables criminels, y compris un suspect qui avait poignardé 2 personnes, et a utilisé son flair pour trouver des personnes en fuite, ainsi que des armes utilisées lors d'incidents » précisait Marcus.

Thin Blue Paw Foundation / JustGiving

Des conséquences sur sa santé

Captain s’est toujours donné à fond pour son travail et cela a fini par impacter sa santé. Il s’est rompu les ligaments croisés sur une patte en 2022 et sa colonne vertébrale a été endommagée par la suite. C’est malheureusement le résultat « de journées épuisantes de patrouilles, de poursuites dans les rues et d’appréhension des suspects » déclarait la Thin Blue Paw Foundation, association soutenant les chiens policiers.

En apprenant que Captain avait besoin de soins de santé conséquents, elle s’est portée volontaire pour payer les frais médicaux. Le quadrupède a subi une opération chirurgicale au niveau de la colonne vertébrale coûtant plus de 8890 euros et des séances d’hydrothérapie dans le cadre de sa réadaptation.

Un soutien inattendu

Pour amortir ces frais faramineux, l’association a lancé une collecte de fonds en ligne : « Captain a consacré des années de sa vie à travailler comme chien policier et il mérite désormais de bénéficier d'une longue retraite, heureuse et confortable » partageait-elle. En 24 heures seulement, près de 12 euros ont été collectés, une somme au-delà de celle espérée. Marcus Cottrell s’est dit « bouleversé par l'effusion d'amour, de soutien et de générosité » du public.

Thin Blue Paw Foundation / JustGiving

De son côté, l’organisme de sauvetage a affirmé que l’argent supplémentaire récolté dans le cadre de cette cagnotte servirait à prendre soin d’autres chiens policiers dans le besoin.