Séparé de son partenaire de mission pendant 2 ans, un maître-chien finit par le retrouver lors de sa retraite et décide de lui offrir une vie de famille
Michael et Dasty ont travaillé main dans la patte pendant plusieurs années. Membres de l’armée américaine, le duo a effectué diverses missions, notamment à l’étranger, jusqu’à ce que le militaire achève son contrat. Ce départ a donné lieu à une séparation de 2 ans, durant laquelle l’ex-soldat n’a jamais oublié son fidèle compagnon…
C’est en 2018 que tout a commencé. Michael Fletcher, maître-chien dans l’armée américaine, est devenu le partenaire d’un Berger Hollandais répondant au nom de Dasty. Pendant 4 ans, le duo de choc a été déployé dans divers endroits du monde, notamment en Afghanistan, pour défendre son pays.
Comme le rapporte WSAW, les 2 compagnons avaient pour mission de détecter les explosifs et d’effectuer de nombreuses patrouilles. Non seulement le canidé à la robe bringée excellait dans son travail, qu’il prenait très au sérieux, mais il embellissait également le quotidien des militaires pour lesquels il était devenu en quelque sorte une mascotte.
© American Humane
Michael et Dasty ne seront plus jamais séparés
Mais en 2022, tout a basculé. Michael a mis fin à sa carrière militaire pour vivre avec sa famille dans le Wisconsin. Quant à son partenaire canin, il a continué de jouer un rôle dans l’armée américaine pendant 2 ans.
En octobre 2024, leurs chemins se sont finalement recroisés. Comme l’expliquent nos confrères d’outre-Atlantique, Dasty – alors âgé de 10 ans – a dû prendre sa retraite. Sachant cela, Michael a tout fait pour le récupérer et lui offrir des années dorées.
© American Humane
Avec l’aide de l’association American Humane, il a pu adopter le quadrupède, avec lequel il a partagé des temps forts durant sa carrière. C’est ainsi que la famille Fletcher a ouvert les portes de sa maison et de son cœur pour toujours au courageux Dasty. Les retrouvailles ont été empreintes d’émotion ! Le toutou vit désormais avec son meilleur ami – Michael –, l’épouse de ce dernier et leur fils.
Grâce à cette belle adoption, le chien réformé savoure les plaisirs simples de la vie et le bonheur de la vie de famille.
© American Humane
