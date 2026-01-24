Une association venue au secours d'un chiot squelettique dans un enclos apprend qu'il a été volé 2 mois plus tôt

Un chiot disparu depuis 2 mois a retrouvé sa famille et sa maison grâce à l’intervention rapide d’une association. Ce sauvetage souligne à la fois les dangers liés aux vols d’animaux et l’importance de la vigilance et de l’identification.

En intervenant à la suite d’un signalement au sujet d’un chien en grande détresse, Action Protection Animale s’attendait à devoir traiter un cas de maltraitance ; elle s’est vite rendu compte qu’il s’agissait également d’un vol. Fort heureusement, le jeune canidé a été restitué à sa famille et il s’en est bien remis depuis, rapportait l’association sur son site .

Dès la réception du témoignage, Action Protection Animale avait envoyé une enquêtrice à l’endroit indiqué. Accompagnée de la police, cette dernière a découvert un Braque Hongrois à poil court de 6 mois extrêmement maigre, “enfermé dans un enclos, complètement laissé à l’abandon”.



Action Protection Animale

Il n’y avait pas de temps à perdre, au vu de l’état du chiot. Il devait absolument être examiné et recevoir des soins le plus vite possible. Le quadrupède a été saisi sur le champ, puis emmené au refuge d’Action Protection Animale.

A son arrivée, sa puce d’identification a été vérifiée, ce qui a permis à l’équipe d’APA d’apprendre qu’il avait été déclaré volé. Joint par l’association, le propriétaire a été soulagé et ému par la nouvelle, lui qui pensait sans doute ne plus revoir son ami canin.



Action Protection Animale

On le lui avait volé 2 mois plus tôt. Ce jour-là, son maître avait emmené sa fille dans un parc équestre. Le Vizsla était à leurs côtés. Il avait néanmoins été laissé dans la voiture, car il ne s’entendait pas avec les chevaux.

Lorsque son propriétaire avait regagné le véhicule par la suite, il avait constaté avec effroi qu’on en avait brisé une vitre et que le chiot n’était plus à bord. Il s’était lancé à sa recherche, avait déposé une plainte et signalé le vol auprès de l’ICAD.



Action Protection Animale

A lire aussi : « D'indésirable à inoubliable », amputée à cause d’un chauffard, cette chienne perd une patte, mais finit par obtenir le gros lot

“Un animal ne doit jamais être laissé seul dans un véhicule, même brièvement”

Après son sauvetage et sa prise en charge par Action Protection Animale, le loulou a reçu tous les soins et toute l’attention dont il avait besoin pour remonter la pente, tant que le plan de la santé que sur celui émotionnel. Il a repris du poids et est désormais en pleine forme, profitant pleinement de son retour auprès des siens.

“Une fois encore, ce sauvetage rappelle l’importance de l’identification, des signalements et la réalité des vols d’animaux, trop souvent suivis de situations de maltraitance, peut-on lire sur le site de l’association. Cette histoire rappelle aussi qu’un animal ne doit jamais être laissé seul dans un véhicule, même brièvement.”