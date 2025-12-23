Son chien s'échappe pendant qu'elle récupère son courrier, il reste introuvable pendant un mois et mobilise toute une communauté

Après des semaines de frayeur, une famille du New Hampshire peut enfin voir se profiler la fin d’un cauchemar. Leur fidèle compagnon porté disparu a finalement été retrouvé grâce à une chaîne de solidarité impressionnante. Affaibli mais désormais entre de bonnes mains, le courageux Comet entame aujourd’hui son chemin vers la guérison.

Comet sera bientôt de retour auprès des siens. Ce chien resté introuvable pendant près d’un mois doit encore recevoir des soins, mais il est en sécurité, rapportait WMUR .

Il est un membre important et aimé de sa famille, qui habite Nottingham dans le New Hampshire (Etats-Unis). Croisé Shar-Pei de 4 ans, il avait été adopté en décembre 2020 par Jenna Jordan et son mari au refuge Pope Memorial Humane Society à Dover, à une vingtaine de kilomètres de chez eux. “Il a posé sa tête directement dans mes mains, et on s'est dit : ‘Oh, il est tellement doux !’” se souvient la mère de famille.

Comet était arrivé dans ce chaleureux foyer 6 mois avant la naissance de la 2e fille du couple. Il avait également tissé des liens très forts avec l’aînée, en particulier lorsqu’elle était tombée gravement malade. La fillette était, en effet, atteinte de leucémie. Elle est toutefois aujourd’hui en rémission.

On imagine donc la détresse que ses humains ont dû ressentir en constatant sa disparition le 20 octobre 2025. Ce jour-là, Jenna Jordan était sortie récupérer le courrier. Le chien l’avait suivie, avant de se volatiliser.

Ses maîtres s’étaient tout de suite lancés à sa recherche. Ils avaient multiplié les appels à témoins sur les réseaux sociaux et distribué de nombreuses affichettes. Ils avaient également contacté Granite State Dog Recovery, une association dédiée à la recherche de chiens perdus et basée à Manchester, toujours dans le New Hampshire.

“Nous voulions que tout le monde dans l'Etat sache qui il était, et je pense que nous y sommes presque parvenus”, raconte Jenna Jordan.

L’annonce tant espérée

La délivrance est arrivée le 17 novembre, avec cet appel de la part de Granite State Dog Recovery qui leur annonçait la nouvelle qu’ils espéraient tant ; Comet venait d’être retrouvé. Il a été capturé grâce à une cage-trappe, installé à un endroit désigné par un témoin ayant aperçu le quadrupède.

“Quand on est arrivés et qu'on l'a vu là-dedans, c'était un soulagement et un bonheur immenses”, confie sa propriétaire.

Le chien était mal en point. Il avait perdu la moitié de son poids, des piquants de porc-épic étaient plantés dans son épaule et il souffrait de lésions pulmonaires.

A lire aussi : Malgré les contraintes que cela implique, un refuge refuse de séparer 2 chiens qui ont besoin l’un de l’autre



Jenna Jordan

Le brave Comet est actuellement hospitalisé et reçoit tous les soins dont il a besoin. Il pourra rentrer à la maison dès que son état de santé le permettra.