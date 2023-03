Canidiol et Félidiol, huiles naturelles à base de CBD créées par Hexacube, assurent le bien-être de vos animaux de compagnie

Connu pour calmer le stress et soulager les douleurs, le cannabidiol ne sert pas qu’aux êtres humains. Cette substance naturelle est aussi un précieux atout pour les chats et les chiens qui en ressentent le besoin au quotidien. L’entreprise française Hexa 3 (Hexacube) a ainsi créé 2 marques de produits CBD à leur destination, Canidiol et Félidiol , élaborés à l’aide d’éducateurs canins confirmés dans un laboratoire labellisé bio.

Plus de 3,8 % de la population mondiale consomme du cannabis, bien que la vente de cette plante soit interdite dans la plupart des pays. Pourtant, l’une de ses molécules comporte de nombreuses propriétés appréciées et reconnues, et pas seulement chez les humains : elle se nomme le cannabidiol.

En effet, les vertus de cette molécule servent aussi à nos amis les animaux. Souvent méconnu pour sa confusion avec le THC (le tétrahydrocannabinol), le cannabidiol provient de la famille des cannabinoïdes et est issu du plant de chanvre. Contrairement au THC, il n'a pas d'effet psychoactif. Il contient de multiples bienfaits thérapeutiques, notamment antalgiques et anti-inflammatoires. Il est tout à fait légal en France, et peut être administré sans danger, à condition de respecter les dosages.

L’entreprise française Hexa3 a œuvré pendant un an pour créer des produits novateurs, efficaces et simples d‘emploi à base de CBD : des huiles végans, sans colorants, OGM ou nanoparticules, et conformes aux normes de fabrication HACCP. La marque privilégie aussi les circuits courts et écoresponsables. Conçus dans l’Hexagone, leurs produits dépourvus de THC permettent à vos animaux de compagnie de bénéficier des nombreux bienfaits du cannabidiol.

Une flopée de vertus en tous genres

Le CBD permet de lutter contre les troubles du comportement chez les animaux. Elle aide à calmer la peur et l’anxiété, parfois causées par les transports ou les rendez-vous chez le vétérinaire, en agissant sur la libération de corticostérone.

Il aide votre animal à retrouver l’appétit, et à jouir d’un meilleur sommeil. Pour les animaux souffrant d'arthrose, il soulage les douleurs chroniques musculaires et facilite la mobilité articulaire. Il accélère la récupération après une blessure, une opération ou une compétition sportive.

Anti-convulsant puissant, le CBD agit sur le système nerveux, réduit les crises d’épilepsie et régule la fréquence cardiaque. Il protège également les intestins de vos animaux, et diminue les nausées grâce à son action antiémétique. Il est aussi un précieux allié dans la lutte contre les maladies comme le cancer.

Avec Canidiol et Félidiol, faites profiter votre animal des bienfaits du CBD

Pour permettre à vos compagnons à fourrure de bénéficier des nombreux bienfaits du cannabidiol, Hexa3 s’est associé à Canidelite (comportementaliste canin d’exception) pour créer des huiles à forte concentration en CBD : 20 % pour les chiens, et 10 % pour les chats.

Les produits Canidiol et Félidiol ont été fabriqués en France il y a 2 ans, au cœur d’un laboratoire labellisé bio et avec des ingrédients de haute qualité : un isolat de CBD pur à 99,9 % (afin d’éviter toute autre trace de cannabinoïdes qui pourrait être nocive pour votre animal), ainsi que de l’huile de saumon de Norvège.

Les huiles CBD Hexa3 sont créées à base de formules spécialement adaptées à nos fidèles compagnons et respectueuses de leur bien-être. Elles obtiennent d’ailleurs la note de 4,5/5 en satisfaction client.

Canidiol, une huile pour chiens dosée à 20 % de CBD

Adaptée à tous types et toutes races de canidés, Canidiol est la première marque à développer une Huile CBD pour chiens dosée à 20 % de pur isolat de CBD. Son format dure entre 3 à 6 mois (selon le poids de votre animal), et garantit de fournir des doses efficaces pour l’aider à lutter contre les troubles du comportement et les problèmes articulaires, entre autres.

Dans la composition de Canidiol, on retrouve également de l’huile de saumon, connue pour ses propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires, et sa forte teneur en Oméga-3. Elle est « grade feed », c’est-à-dire qu’elle a été spécialement conçue pour la nutrition animale. L’huile Canidiol est dépourvue de colorant, d’additifs et de produits OGM. Elle ne se substitue pas à un médicament, mais garantit l’absence d’effets secondaires lorsque la posologie est respectée.

Hexa3

Testée auprès de comportementalistes canins, l’huile CBD a prouvé ses bienfaits chez des chiens de différentes races et de divers gabarits. L’essentiel est d’assurer une prise et un dosage réguliers : favorisez la consommation de l’huile en fin de journée avant d’aller dormir, et privilégiez des prises éloignées des repas principaux.

Le nombre de gouttes à donner à votre animal dépend de son poids :

petit chien (moins de 10 kg) : 1 goutte par prise

chien de taille moyenne (entre 10 et 20 kg) : 2 gouttes

chien de grande taille (plus de 20 kg) : 3 gouttes par jour, idéalement une le matin et 2 le soir

Ainsi, le flacon d’huile CBD Canidiol dure au minimum 2 mois. Pour faciliter la prise du cannabidiol, mettez la ou les goutte(s) sur une friandise, ou alors directement dans la bouche de votre animal. L’huile de saumon devrait éveiller leur appétit sans trop de difficulté.

Félidiol, une huile dosée à 10 % de CBD pour les chats

Comme le fait Canidiol pour les chiens, Félidiol aide à apaiser votre chat dans tous types de situations stressantes et soulage ses douleurs inflammatoires. L’huile CBD pour chats est elle aussi dépourvue d’OGM, d’additifs et de colorants. Elle est composée des membres ingrédients que Canidiol : 10 % d’isolat de CBD pur, et huile de saumon.

A lire aussi : Un couple en vacances modifie ses projets après avoir rencontré une chienne errante sur le bord de la route (vidéo)

Hexa3

La posologie du produit se fait également en fonction du poids de votre chat :

chat de moins de 3 kg : 1 goutte (contenant environ 5 mg de CBD)

chat entre 3 et 5 kg : 2 gouttes

chat de plus de 5 kg : 3 gouttes

Les huiles Canadiol et Félidiol sont à retrouver sur le site Internet d’Hexa3. La livraison des produits s’effectue entre 48 et 72 heures ouvrées dans toute la France métropolitaine, et vous pouvez bénéficier de frais de port offerts dès 39,90 € d’achat.