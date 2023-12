L'histoire émouvante d'un chien perdu après un accident et autour duquel s'est créé un formidable élan solidaire

Pendant 2 jours, la famille d’un chien appelé Bandit était dans l’angoisse la plus totale après sa fugue, consécutive à un accident de la route. Elle était d’ailleurs convaincue qu’il n’y avait pas survécu. Une association et des habitants ont travaillé main dans la main pour essayer de le retrouver.

A Vail dans le Colorado (Etats-Unis), il n’est pas simple pour un chien perdu de survivre en raison du froid et des multiples dangers inhérents à la nature sauvage. Pour un canidé traumatisé par un accident, la tâche devient encore plus ardue.

C’est ce qui est arrivé à Bandit, un croisé Terrier de 6 ans. Le mercredi 22 novembre, il accompagnait sa maîtresse Kate Fritsch, 19 ans, en voiture quand cette dernière a été impliquée dans un accident de la route, rapportait Vail Daily.

La jeune femme a été blessée à la tête et a dû être transportée aux urgences. Le chien, lui, a pris la fuite et est resté introuvable depuis.



Summit Lost Pet Rescue, Inc. / Facebook

Heureusement, Kate Fritsch n’est pas restée longtemps à l’hôpital. Elle s’en est sortie avec quelques points de suture. Elle était toutefois très inquiète pour Bandit, tout comme son père Kyle Fritsch. Ce dernier était d’ailleurs persuadé que le chien n’était plus en vie. « J’aimerais juste le retrouver et l’enterrer », confiait-il, en effet, le mercredi soir.

Le scénario le plus probable selon lui était que Bandit avait été éjecté du pont où l’accident s’était produit.

Du côté de l’association locale Summit Lost Pet Rescue, on s’employait à être plus optimiste. Elle a contacté les Fritsch après avoir eu connaissance des faits et a tout de suite déployé un important dispositif, entre caméras, dispersion d’objets portant des odeurs familières à Bandit et investigations sur le terrain.

Retrouvé 50 heures plus tard à la faveur d’une formidable mobilisation

Des habitants locaux ont également participé aux recherches durant une bonne partie de la nuit de mercredi, puis toute la journée de jeudi.

Tous ces volontaires restaient sans nouvelles du canidé jusqu’à l’après-midi du vendredi. Bandit est, en effet, réapparu sur les lieux de l’accident. Quelqu’un parmi les nombreuses personnes mobilisées a réussi à l’attirer dans sa voiture.



Summit Lost Pet Rescue, Inc. / Facebook

A lire aussi : Une vétérinaire montre les gestes simples et efficaces qu'elle emploie pour apaiser un chien sénior anxieux (vidéo)

Les retrouvailles avec sa famille ont eu lieu peu après. Kyle Fritsch est reconnaissant face à cet élan de solidarité s’étant constitué pour retrouver Bandit et le ramener sain et sauf auprès des siens.