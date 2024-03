Il se fie à l'intuition de son chien lors d'une promenade sous des vents violents et cela lui sauve la vie

Alors qu’ils profitaient d’une promenade jusque-là sans histoire, le vent a soudainement forci, fragilisant l’un des plus vieux arbres bordant le cours d’eau que Pascal et son chien Diego longeaient. Ce dernier s’est arrêté net et son maître a décidé de faire confiance à son jugement. La suite des évènements lui a donné raison.