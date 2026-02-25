« C'était un moment tellement adorable et inattendu », un chien errant entre pour se réchauffer… et trouve une famille (video)

Alors qu’elle faisait ses courses dans un supermarché de Floride, Beatriz Torres a assisté à la scène la plus attendrissante qui soit. Un chien errant était simplement entré pour se réchauffer et une cliente a aussitôt décidé de le mettre en sécurité et de l’adopter. La scène, filmée par Bea, a été diffusée sur TikTok et a ému les internautes, touchés par le geste de la dénommée Dean.

« C'était une matinée très froide à Miami, le genre de froid auquel nous ne sommes vraiment pas habitués » expliquait Beatriz Torres au média Newsweek qui a relayé l’histoire. Malgré le temps hivernal, cette habitante de Miami (Floride, États-Unis) s’est rendue au magasin Target de la ville dans le but d’y faire ses courses. En pénétrant dans le supermarché, elle ne s’attendait pas à être témoin de l’une des scènes les plus émouvantes.

« Ce n'est qu'un chien errant. »

Tandis qu’elle progressait dans les allées, elle a surpris l’un des employés du magasin parlant avec un autre. Le premier se demandait s’il fallait évacuer le magasin et ces mots ont aussitôt alerté Bea qui s’est d’abord inquiétée pour sa sécurité et celle de son bébé qui l’accompagnait. C’est alors que le second employé a répondu « Non, les gens vont paniquer. Ce n'est qu'un chien errant. » Des propos qui, s’ils ont rassuré Bea, l’ont tout de même interpellée. « J'ai commencé à penser que ce chien essayait probablement juste de se réchauffer », confiait-elle à Newsweek. Ne pouvant s’empêcher de songer à ce pauvre animal, elle l’a finalement aperçu, près des caisses, en compagnie d’une femme qui se tenait près de lui. Le toutou de couleur sable n’avait pas l’air effrayé, au contraire, il paraissait même accorder à l’inconnue toute sa confiance, au point de se tenir tranquille près d’elle pendant qu’elle lui mettait une laisse et un harnais tout neufs.

TheBerrizFam / TikTok

« Elle venait d'acheter une laisse et de la nourriture »

« Je me souviens m'être demandé : est-ce que c'est la chienne errante ? Est-ce qu'elle l'aide ? » expliquait Bea Torres, encore émue par le geste de cette femme. Après s’être approchée de ce duo inattendu, Bea a vite obtenu la confirmation que la femme avait l’intention de mettre le chien en sécurité. Touchée par la scène, elle a décidé de la filmer avec son téléphone afin de garder un souvenir de ce moment incroyable et de la montrer à son mari, plus tard. À l’origine, elle n’avait aucune intention de la diffuser sur les réseaux sociaux. « C'était un moment tellement adorable et inattendu. » s’émouvait-elle.

Ce n’est qu’une fois chez elle, lorsqu’elle l’a regardée, qu’elle a choisi de le faire, sans songer que ladite vidéo allait créer un véritable buzz sur TikTok.

TheBerrizFam / TikTok

« Je me suis dit que c'était trop mignon pour ne pas être publié. »

La vidéo diffusée sur le compte TheBerrizFam le 16 janvier a déjà cumulé plus de 1,1M de mentions « j’aime » et a été vue plus de 4,9M de fois. Les internautes, attendris par la scène où l’on voit le chien errant sagement assis près de cette femme qui lui met une laisse autour du cou, l’ont aussi largement commentée.

« À la femme qui a adopté aujourd'hui sur place le chien errant qui s'est réfugié chez Target pour se réchauffer... Vous êtes une personne formidable » : ce texte accompagne les images, tandis que la légende indique : « Joignez-vous à moi pour lui souhaiter le meilleur pour toujours. » Bea Torres, stupéfaite de l’engouement des gens face à cette courte séquence, s’étonnait de voir la section commentaires remplis de témoignages de personnes ayant eux aussi sauvé un animal.

« Je n'avais jamais vu de section de commentaires aussi positive sur TikTok. »