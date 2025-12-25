Par un matin glacé, elle découvre un chien squelettique et blessé sous sa voiture et décide de tout faire pour le sauver

En découvrant un chien extrêmement affaibli caché sous leur voiture au petit matin, Daniela et son mari ne s’attendaient pas à changer le destin d’un animal laissé pour compte. Touché par son état alarmant, le couple new-yorkais s’est immédiatement mobilisé pour lui offrir les premiers soins et lui redonner un semblant de sécurité, avant qu’une association locale ne prenne le relais.

Daniela, une habitante de New York, et son mari ont récemment fait une triste découverte devant chez eux très tôt le matin. Il était environ 4 heures, et un chien très maigre et tremblant était caché sous leur voiture.

Le quadrupède était “mal en point et effrayé”, raconte Daniela à Newsweek . Elle a rapidement constaté chez lui des signes de négligence. “Ses griffes étaient longues, recourbées et tachées d'urine, et son nez saignait comme s'il avait été enfermé dans une cage”, détaille-t-elle, avant d’ajouter qu’il saignait également “de la bouche et du rectum”.



@simplywithdani / TikTok

A cette heure-là, aucun refuge n’était encore ouvert. Le couple a décidé de prendre soin du chien en attendant de trouver un établissement disposé à le prendre en charge. Elle a également lancé un appel à l’aide sur TikTok.

Par la suite, la New-yorkaise a pu entrer en contact avec l’association Pitbulls and Addicts, basée à Staten Island. Cette dernière a accepté de recueillir le chien.

Entretemps, Daniela et son conjoint ont tout fait pour aider leur protégé à se sentir à l’aise. Ils l’ont lavé, nourri et lui ont donné de l’eau. L’animal a commencé à se sentir en sécurité auprès d’eux.

Soulagement et interrogations

L’équipe de Pitbulls and Addicts est venue le chercher quelques heures plus tard. Daniela l’a vu partir en étant heureuse de le savoir entre de bonnes mains.

Elle s’interroge toutefois sur les circonstances de son abandon. “Le quartier où j'habite n'est pas très peuplé, alors je pense qu'ils l'ont abandonné en pensant qu'il allait mourir et qu’il s'est retrouvé on ne sait comment jusque sous notre voiture”, explique-t-elle.

Le chien peut aussi s’être échappé. “Il ne pouvait pas venir de loin, estime sa bienfaitrice. Ses griffes étaient beaucoup trop longues et recourbées ; s'il avait été errant, on les lui aurait entretenues.”

Quoi qu’il en soit, le rescapé se porte mieux grâce aux soins et à l’attention reçues au sein de Pitbulls and Addicts. "C'était probablement la première fois qu'il se sentait en sécurité et qu'il pouvait se détendre", conclut Daniela.