Une employée de magasin offre chaleur et tendresse à un chien errant trouvé endormi sur un lit exposé (vidéo)

En quête d’un peu de chaleur et de confort, un chien errant s’est introduit dans un magasin de meubles où il s’est endormi sur un lit. Quand une employée s’en est aperçue, elle n’a pas du tout cherché à l’en chasser, bien au contraire. Elle a fait en sorte qu’il se sente encore plus en sécurité.

Giselle vit et travaille à Neuquén en Argentine. Employée dans un magasin de meubles, elle a récemment été informée par une cliente que l’un des lits proposés à la vente était « réservé » par un visiteur pas comme les autres.

Elle a, en effet, découvert un chien errant confortablement couché sur les couvertures. Giselle est venue vers le canidé et l’a couvert dans un geste plein de bienveillance et de tendresse.

L’employée du magasin n’avait jamais vu ce chien jusque-là. Elle l’a laissé dormis tranquillement sur le lit pendant un moment, puis lui a aménagé un coin sûr et douillet à l’arrière de l’établissement. Un endroit « où il y a un toit et une atmosphère chaleureuse », explique-t-elle.



Giselle est revenue voir l’invité surprise le lendemain. Il dormait toujours dans l’espace qu’elle lui avait préparé. Elle et ses collègues lui ont donné de la nourriture et de l’eau. Ils lui ont même apporté quelques accessoires, notamment un collier, une laisse et un manteau pour chien, afin d’améliorer son quotidien.

Giselle s’occupe de Bruno en attendant de lui trouver un foyer pour toujours

La vidéo montrant Giselle à l’œuvre a ému de nombreux internautes, tant en Argentine qu’ailleurs dans le monde. Mise en ligne sur TikTok le 21 juin 2024 et relayée par Newsweek, elle totalise près de 15 millions de vues à ce jour.

Depuis l’arrivée du toutou au magasin, Giselle prend soin de lui. Elle l’emmène régulièrement en promenade. Elle lui a même trouvé un joli nom : Bruno.

Elle et ses collègues espèrent retrouver ses éventuels maîtres grâce au pouvoir des réseaux sociaux ou, le cas échéant, le faire adopter par une famille aimante. En attendant, le doux Bruno est entre de bonnes mains et n’a plus à connaître la dure vie des rues.

