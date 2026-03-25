Une jument de travail destinée à l'abattoir est définitivement recueillie par un sanctuaire équin (vidéo)

Comme les chiens et les chats, les chevaux aussi ont droit à leur opération de sauvetage. Après avoir passé sa vie à travailler très dur et frôlé l’abattoir, une jument nommée Luna a été prise en charge par un sanctuaire situé aux États-Unis. Heureux d’être libre et choyé, l’animal a exprimé toute sa reconnaissance envers sa sauveuse. Il s’est notamment endormi paisiblement contre elle.

Il y a encore quelque temps, Luna passait sa journée à travailler très dur dans une ferme. Puis, ses propriétaires ont décidé de l’emmener à l’abattoir pour mettre fin à sa vie. Heureusement, l’équipe d’un sanctuaire équin a eu connaissance de son histoire et l’a sauvée in extremis.

Aujourd’hui, la jument entame un nouveau chapitre de son existence et découvre la plénitude. Libérée des contraintes, en vie et aimée, elle savoure pleinement la seconde chance qui lui a été offerte.

© @nwpa_equinesanctuary / TikTok (capture d'écran)

« On dirait qu’elle a libéré des années de douleur et de chagrin en un instant »

Dans une vidéo publiée sur TikTok et relayée par le média Pet Helpful, nous pouvons assister à une tendre scène qui a ému des milliers de personnes. La jument est allongée dans l’herbe, aux côtés de sa bienfaitrice qui la gratouille.

Luna, complètement détendue pour la première fois de sa vie, laisse tomber sa tête contre elle pour s'endormir et émet un hennissement de contentement absolument adorable. Chaque détail de ce moment magique témoigne du sentiment de sécurité qu’elle éprouve dans sa nouvelle maison.

@nwpa_equinesanctuary Today Luna fell asleep with her head on my leg. Her eyes closed, her body twitched a little as she relaxed… and then she let out the softest little neigh followed by a grunt. It sounded like a sigh. For a horse who worked hard all her life and almost shipped to slaughter, hearing that kind of relaxation is pretty special. ???? #horserescue #horsebehavior #horserehab ? original sound - NWPA Equine Sanctuary

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« Merci pour l'amour et la gentillesse que vous témoignez à cette magnifique créature de Dieu. Vous êtes une personne exceptionnelle. Merci. Quand est-ce que la maltraitance animale va cesser ? Quand est-ce que ça va s'arrêter ? », commente une dénommée Melissa. « On dirait qu’elle a libéré des années de douleur et de chagrin en un instant », écrit un autre utilisateur du réseau social. « Voilà un cheval au paradis, profitant pleinement de la vie, de l'amour et des caresses sur la tête. C'est une de mes vidéos préférées à regarder », déclare un autre internaute touché par ces images.

La belle Luna n’aura plus jamais à s’inquiéter de son sort. Elle sait qu’elle est désormais entre de bonnes mains, et semble remercier de tout son cœur celle qui a changé sa vie.