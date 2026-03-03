« Dites-nous qu'elle a été nommée employée du mois ! », cette chienne avec un badge professionnel fait le bonheur des clients d'un magasin (vidéo)

Nala est une adorable chienne qui fait le bonheur de sa famille, mais aussi des clients d’un magasin. Chaque samedi, la boule de poils accueille les visiteurs et égaye leur journée. Au point que certains d’entre eux l’ont nommée « employée du mois » !

Une utilisatrice du réseau social TikTok, connue sous le pseudonyme @snehaonice, a récemment partagé une belle expérience qui a ravi ses abonnés. Après avoir poussé les portes d’un magasin situé à San Jose (Californie, États-Unis), la cliente a été surprise par l’approche d’une employée très différente de ses collègues…

Dans une vidéo, diffusée en ligne et visionnée 1,7 million de fois, on peut voir une chienne de race Labrador la couvrir d’attention dès son entrée dans l’établissement. Et pour cause : la visiteuse avait de délicieuses friandises pour chiens cachées dans sa poche !

La petite particularité très originale ? La boule de poils à la robe chocolat, nommée Nala, porte un badge l’identifiant comme une employée du magasin !

La chienne intervient dans le magasin tous les samedis

Au micro de Newsweek, Bryan Matsumoto, l’adoptant de la femelle Labrador et le copropriétaire de ce commerce, a confié être « surpris par la notoriété soudaine de Nala ». Il a découvert l’engouement des internautes pour sa fidèle compagne à 4 pattes, lorsqu’un client est venu à la recherche « du chien de la vidéo TikTok ».

Tout a commencé quand Nala, âgée de 9 ans, a suivi Bryan au magasin le temps d’un week-end, en l’absence de son épouse et de sa fille. Le gérant ne voulait pas qu’elle reste seule à la maison toute la journée.

© @snehaonice / TikTok (capture d'écran)

« Elle a immédiatement conquis tous les clients, précise Bryan, le magasin était tout neuf, et je pensais que ce serait un excellent moyen de nous démarquer de tous les autres magasins du quartier. Alors, depuis 3 ans, elle "travaille" tous les samedis, accueillant les clients à leur arrivée. »

« Mais je dois avouer que Nala ne fait pas vraiment son travail pour être aimable ; elle le fait parce qu'elle renifle les gens pour voir qui a des friandises dans ses poches, ajoute-t-il non sans humour, une fois qu'elle sait que vous avez des friandises, elle devient votre meilleure amie et vous suivra partout dans le magasin. »

@snehaonice i thought i inherited another dog but she was so good and stopped following as we left the store #acehardware #dogsofttiktok ? original sound - sneha??

« Chargée de relation client »

Conquis par Nala, les internautes ont été nombreux à commenter la vidéo de @snehaonice. « Service client de premier ordre », écrit l’un d’entre eux. « Dites-nous qu'elle a été nommée employée du mois ! », ajoute un autre.

La belle Nala a même sa propre page Instagram, @nala_the_ace_dog, où elle est décrite comme étant la « chargée de relation client chez Westgate Ace Hardware » !

© @nala_the_ace_dog / Instagram