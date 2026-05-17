Son maître tombé malade, ce chien adopté après des années d'attente retourne finalement au refuge où il attend un nouveau départ

Après avoir enfin trouvé une famille, Gusto a dû retourner au refuge de la SPA de Marseille-Provence à la suite de la maladie de son propriétaire, désormais dans l’incapacité de le garder. L’association espère aujourd’hui lui offrir un foyer définitif, précisant que son adoptant devra se plier aux obligations liées à son statut de chien de catégorie 1.

Gusto est un chien plein de qualités. Pourtant, cela ne l'avait pas empêché de passer plusieurs années en refuge avant une adoption inespérée. Il a malheureusement dû y retourner récemment. Il attend désormais un nouveau départ, rapporte ICI .

Âgé de 6 ans, le quadrupède était arrivé au refuge SPA de Marseille-Provence en août 2022. Il avait patiemment attendu sa chance dans son box pendant près de 3 ans, puis on lui avait trouvé un adoptant. Décrit comme « très affectueux » par l'équipe de la structure d'accueil phocéenne, joueur et très proche de son maître, il était parti pour vivre de longues années de bonheur au sein de sa famille.

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Malheureusement, son propriétaire est tombé malade et n'était plus en mesure de s'occuper de lui. Le 29 avril 2026, la SPA de Marseille-Provence a annoncé son retour au refuge dans un post Facebook, indiquant qu'elle était en quête d'un nouveau foyer aimant pour lui.

« Je ne suis pas en cause mais c'est ainsi, peut-on lire dans la publication en question. Je vais sur mes 6 ans et il serait temps que je pose mes patounes pour de bon cette fois ! »



SPA Marseille Provence / Facebook

« Un amour sur pattes, affectueux et joueur »

La SPA précise qu'il s'entend avec ses congénères, à conditions de bien préparer les présentations, ainsi qu'avec les enfants, mais moins avec les chats.

« Je peux vivre en appartement mais j'aurais besoin de bonnes balades » ajoute l'association au sujet de cet « amour sur pattes, affectueux et joueur. »

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Le refuge SPA de Marseille-Provence rappelle enfin que Gusto étant un chien de catégorie 1, son futur adoptant devra effectuer des formalités spécifiques telles que « certificat d'aptitude, casier judiciaire et assurance. »