Depuis qu’il a été sauvé de la rue, ce lapin ne quitte plus le chien de sa sauveteuse qui est devenu son meilleur ami (vidéo)

Il y a des amitiés interespèces qu’on ne se lasse jamais d’admirer. Aux États-Unis, un chien et un lapin ont noué une relation absolument unique pour le plus grand bonheur de leur adoptante. Cette dernière avait sauvé le lagomorphe de l’errance, avant de l’adopter définitivement.

Krystalyn Hodson, qui vit à Eureka en Californie, a sauvé son lapin Bun Jovi qui errait dans la rue au milieu de la foule. Avec son partenaire, la bonne samaritaine a tenté de retrouver ses propriétaires, en vain. Le couple a alors décidé d’adopter officiellement la petite boule de poils.

Toutefois, Krystalyn et son conjoint partageaient déjà leur vie avec un adorable compagnon à 4 pattes, répondant au nom d’Abel. Ce dernier avait été adopté en refuge. La grande question qui brûlait leurs lèvres concernait la cohabitation entre les 2 animaux…

© Bun Jovi / Facebook

« Il ne lui a jamais grogné dessus »

Comme le rapporte Newsweek, Abel et Bun Jovi ont rapidement tissé un lien unique, pour le plus grand bonheur de leurs adoptants. « Au bout de 3 jours, ils se faisaient des câlins et devenaient déjà amis », confie Krystalyn.

Évoluant en totale liberté dans le logement, le lagomorphe a pris l’habitude de suivre son meilleur ami absolument partout. « Le lapin semble complètement amoureux d’Abel, poursuit Krystalyn, le chien, à son tour, garde toujours un bon œil sur Bun Jovi et fait en sorte que rien ne lui arrive lorsqu’il est dehors avec lui. »

© Bun Jovi / Facebook

En effet, son compagnon aux longues oreilles joue et creuse dans le jardin avec le toutou. Après s’être bien dépensés à l’extérieur, les animaux se blottissent l’un contre l’autre à l’intérieur pour savourer une sieste amplement méritée ensemble.

Même pendant les repas, ils ne peuvent être séparés ! « Ils mangent l'un à côté de l'autre, indique leur adoptante, parfois Bun Jovi vole des croquettes dans le bol d'Abel. Abel le laisse faire, il ne lui a jamais grogné dessus ni montré aucune agressivité. »

Une belle amitié qui réchauffe le cœur

Touché par cette tendre amitié, le couple publie régulièrement des photos et des vidéos de leurs petits compagnons sur les réseaux sociaux. On y voit Bun Jovi et Abel mener une vie épanouie.

Il n’y a aucun doute : ce chien et ce lapin devenus inséparables étaient faits pour se rencontrer !