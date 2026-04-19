Un garçon de 9 ans sauve sa soeur et son chien de l’incendie de leur maison

Le 4 avril dernier, la maison de Gabin et sa famille, située à Neuville-Vitasse (Pas-de-Calais), a pris feu. Âgé d’à peine 9 ans, le garçon, autiste Asperger, a été capable de secourir sa petite sœur et son chien, devenant le héros de la famille. Aujourd’hui, un élan de solidarité est mis en place pour leur venir en aide.

C'est à Neuville-Vitasse dans le Pas-de-Calais, le 4 avril, qu’a eu lieu ce terrible incendie qui a ravagé la maison de la famille de Gabin. Ses parents avaient laissé les enfants seuls pour un court moment lorsque le feu s’est déclenché dans la cuisine, mais Gabin, le cadet de la famille, a aussitôt réagi.

France 3 Hauts-de-France / capture d'écran

Un acte de bravoure du haut de ses 9 ans

Après avoir tenté d’éteindre les flammes, il s’est rendu à l’évidence et a emmené sa petite sœur à l’abri. Après avoir conduit celle-ci au sous-sol, il est remonté à l’étage pour chercher le chien qui avait trouvé refuge dans une chambre. Puis il est sorti, et a fermé la porte derrière lui, après quoi une explosion de fumée a eu lieu. Le réflexe de Gabin a permis d’éviter le pire, selon son père, Arnaud.

Son sang-froid et sa bravoure ont beaucoup impressionné ses proches, dont Laura, sa benjamine de 5 ans : « Maintenant je dis toujours que c’est mon héros préféré ».

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Très humble, Gabin aurait souhaité pouvoir sauver la maison, d’après les dires de Dorothée, sa mère. « Mon garçon s’est énormément reproché de ne pas avoir pu sauver la maison. Mais comme je lui ai dit, tu as sauvé ta sœur, tu as sauvé ton chien et ça, c’est quelque chose d’énorme. »

« C’est le héros de la famille »

Ce sont les mots confiés par Arnaud au média La Voix du Nord .

Selon ses parents, le fait qu’il soit autiste Asperger aurait participé à le rendre aussi réactif et à être capable d’appliquer les consignes à suivre en cas d’incendie, enseignées par son père. « Il n’a pas la notion du danger, c’est pour ça qu’il est allé au contact de l’incendie » affirmait ce dernier, ancien sapeur-pompier.

Comme le relayait le média France 3 Régions , aujourd’hui, alors que leur maison a été entièrement détruite et qu’ils ont tout perdu, la famille bénéficie du soutien de toute la communauté.

En effet, un élan de solidarité s’est mis en place, permettant à Gabin et ses proches d’obtenir des dons. Linge, vêtements, jouets pour les enfants, nourriture sont autant de biens qu’ils reçoivent au quotidien. En parallèle, une cagnotte a été ouverte, et la commune et le département du Pas-de-Calais se sont unis pour les aider à trouver un logement temporaire, en attendant qu’ils reconstruisent leur maison.

« C’est toute une vie balayée en quelques instants. Mais ce n’est que du matériel, on va se retaper. Tout le monde est là, c’est le principal. »

La Voix du Nord

L’info Woopets : comment porter secours à son animal en cas d’incendie ?

Les incendies domestiques sont plus fréquents qu’il n’y paraît. Et lorsqu’ils ont lieu, tous les membres du foyer sont en danger, nos animaux y compris. Comment les protéger et réagir dans de tels cas ?

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Mettez-vous à l’abri avec lui et ne prenez aucun risque.

Examinez votre animal pour vous assurer qu’il n’a aucune brûlure.

Donnez-lui de l’eau si vous en avez à disposition.

Dans le cas où il perdrait connaissance, ou s’il semble avoir du mal à respirer, réagissez vite et conduisez-le chez le vétérinaire le plus proche.

Le site de la SPA de Lyon et du Sud-Est précise également que des vétérinaires-pompiers existent et sont habilités à intervenir dans le cas où la situation serait plus grave.