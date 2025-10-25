« C’était l’une des pires situations qu’ils aient jamais vues », 26 chiots Golden Retriever enfin tirés d’un élevage sordide (vidéo)

Certaines races de chiens peuvent rapporter beaucoup d’argent, et certaines personnes sont donc tentées de s’improviser éleveurs, espérant ainsi faire fortune. Dans ces cas-là, le bien-être animal est loin d’être la préoccupation première, et les pauvres bêtes se retrouvent alors à vivre dans des conditions déplorables. Heureusement, il arrive que la justice puisse intervenir et qu’elle mette fin à leur calvaire.

L’association Second Chance Animal Services basée à East Brookfield, dans le Massachusetts (États-Unis), a récemment recueilli pas moins de 26 chiots Golden Retriever . Les boules de poils font partie d’un sauvetage massif opéré dans le cadre d’une affaire de cruauté envers les animaux à New-York. En effet, les autorités ont dû intervenir dans un élevage amateur où vivaient 56 chiens, dont 3 mères. Les conditions de vie étaient pitoyables, et l’une des personnes qui est intervenue a même déclaré “que c'était l'une des pires situations qu'elles aient jamais vues”.

Une fois sauvées, il a fallu prendre en charge toutes les boules de poils. Le problème, c’est qu’aux États-Unis, les refuges sont tous victimes de surpopulation . Voilà comment nos 26 petits Golden Retriever se sont retrouvés dans le Massachusetts, à près de 300 kilomètres du lieu où ils ont été secourus.



© @wbztv / Instagram

Face à cet afflux soudain, l’association Second Chance Animal Services se retrouve donc avec une charge financière conséquente. Elle estime ainsi que les frais médicaux à eux seuls se chiffrent entre 15.000 et 20.000 dollars. Le refuge a donc fait appel à la générosité de la communauté via notamment un reportage diffusé sur une chaîne locale.

Malgré leur début de vie difficile, les chiots font preuve d’une incroyable résilience et, lorsqu’on les voit sur les images reprises par Parade Pets , on ne se douterait jamais de leur terrible passé. Avenants, joueurs et curieux, ils ont tous les traits de caractères propres aux Golden Retrievers et ne semblent pas souffrir de traumatismes.

Désormais pris en charge dans une structure bienveillante, les 26 chiots seront bientôt mis à l’adoption. Et à voir leurs adorables bouilles, il ne fait aucun doute qu’ils trouveront rapidement leur famille pour la vie.