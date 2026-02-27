Abandonné à l'aéroport par sa maîtresse, ce chien est officiellement adopté par le policier venu le secourir

Laissé attaché au comptoir d'embarquement de l'aéroport de Las Vegas par sa propriétaire, un Goldendoodle a rapidement été pris en charge par les autorités. Trois semaines après ce triste abandon, le chien a finalement trouvé son foyer définitif en étant adopté par l'officier de police qui l'avait initialement secouru.

Le 2 février 2026, un Goldendoodle de 2 ans avait été découvert attaché à un gabarit de bagage à cabine, près du comptoir d'enregistrement de la compagnie JetBlue à l'aéroport international Harry Reid de Las Vegas, au Nevada (Etats-Unis).



Prévenue, la police avait rapidement identifié sa propriétaire ; Germiran Bryson, 26 ans, avait été localisée à la porte d'embarquement. Elle avait donc l'intention de prendre l'avion en laissant l'animal livré à lui-même. En l'interrogeant, les policiers avaient appris qu'elle n'avait pas les documents nécessaires pour voyager avec le quadrupède, qu'elle affirmait être un chien d'assistance. Elle leur avait également dit « que le chien reviendrait vers elle puisqu'il était équipé d'un dispositif de géolocalisation ».

D'après les forces de l'ordre, Germiran Bryson avait affiché une attitude hostile à leur égard. Elle a été interpellée et est poursuivie pour abandon d’animal, résistance à l’arrestation et fausse déclaration à un agent public ou entrave à l’action d’un agent public, a indiqué la police.

Le personnel et de l'aéroport et les agents se sont occupés du chien jusqu'à l'arrivée du service de contrôle animalier de Las Vegas. Le Goldendoodle a ensuite été pris en charge par l'association locale Retriever Rescue of Las Vegas, la maîtresse n'étant pas venue le récupérer après le délai de garde obligatoire de 10 jours.



« Il sera très aimé »

Appelé JetBlue par ses bienfaiteurs, le chien a fini par être adopté par l'officier Skeeter Black de la police de Las Vegas. C'est lui qui était intervenu en premier pour le mettre en sécurité après son abandon. L'adoption a été annoncée le 21 février.

« Nous sommes ravis de l'accueillir dans notre famille, d'avoir un nouveau chien, a déclaré le policier. Nous allons profiter de sa compagnie et il sera très aimé. »

Pour l'équipe de Retriever Rescue of Las Vegas « c’est plus qu’une adoption ; c’est une histoire de compassion, de responsabilité et d’un héros qui s’est manifesté pour un chien qui méritait mieux. »