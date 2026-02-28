Une randonneuse sauve une chienne abandonnée et apprend 3 semaines plus tard qu'elle est sur le point de mettre bas (vidéo)

Jinny Oh a l’habitude de se promener sur les sentiers montagneux du Mexique. Un jour, elle a découvert une chienne abandonnée au milieu de nulle part, l’a sauvée et adoptée. Mais quelques semaines plus tard, la randonneuse au grand cœur a appris que son adorable rescapée attendait des petits !

Alors qu’elle se promenait avec une amie sur un sentier de montagne qu’elle emprunte presque quotidiennement, Jinny Oh est tombée nez à truffe avec une femelle Husky. Cette dernière était assise, seule au cœur de ce paysage montagneux.

« J'ai tout de suite pensé qu'elle appartenait à quelqu'un, car le week-end, beaucoup de gens vont en montagne avec leurs VTT, explique la randonneuse, qui vit déjà avec 2 compagnons à 4 pattes, j’ai demandé à tous ceux qui étaient dans le coin : "C'est votre chien ?"... C'était juste une chienne errante. »

La chienne abandonnée, qui semblait avoir jeté son dévolu sur Jinny, n’a pas hésité un seul instant avant de la suivre. Comme le confie la bonne samaritaine, cette rencontre inattendue fut un véritable coup de foudre.

Une mise bas inattendue

À la suite de son sauvetage, la chienne – nommée Chilaquiles – a eu droit à une visite de contrôle chez le vétérinaire, ainsi qu’à une bonne séance de toilettage bien méritée. D’après l’heureuse élue de son cœur, la femelle Husky est un « véritable ange depuis son arrivée à la maison ».

Toutefois, Jinny n’était pas au bout de ses surprises… 3 semaines après leur première rencontre, la bonne samaritaine a appris lors d’un autre rendez-vous chez le vétérinaire consistant à mettre à jour ses vaccins que la rescapée était gestante. Une radiographie a révélé la présence de 6 chiots sur le point de naître !

Jinny cherche des familles sérieuses pour les chiots

Bien qu’elle craignît de ne pas pouvoir s’en occuper, Jinny a fait tout son possible pour préparer leur arrivée. Soutenue par son petit ami, elle a lancé un appel à l’aide sur les réseaux sociaux et choisi minutieusement les futures familles des jeunes chiens.

Puis, Jinny a aménagé une chambre d’amis pour permettre à Chilaquiles de mettre bas en toute sérénité, et s’est énormément renseignée sur la procédure.

Grâce à sa sauveuse, Chilaquiles pourra donner naissance à ses chiots dans un endroit sécurisé et chaleureux. Une fois sevrés, ses petits trésors sur pattes seront confiés à des familles d’adoption aimantes et responsables. Jinny continue d’examiner attentivement les candidatures, pour être sûr de leur offrir le meilleur avenir possible.

