Les pattes cassées lors d'un accident et abandonné par sa famille, un chiot entrevoit l'espoir grâce à une association et une opération complexe

A seulement quelques mois, Gizzy a dû s’accrocher pour espérer un avenir meilleur. Grâce à la mobilisation de professionnels dévoués et à une chaîne de solidarité, cette jeune chienne blessée a pu entamer une incroyable renaissance.

La vie ne semblait être qu’un enchaînement de coups durs pour Gizzy, une jeune chienne de 5 mois. En septembre 2025, cette croisée Staffordshire Bull Terrier avait été percutée par un véhicule. L’accident lui avait occasionné des fractures à 2 de ses pattes, d’après MRCVS Online .

Comme si cela ne suffisait pas, son propriétaire avait décidé de se séparer d’elle. Il avait affirmé ne plus pouvoir la garder car il n’avait pas les moyens de la faire soigner. Jess Pierce, enquêtrice à la RSPCA, était allée la chercher pour lui offrir un nouveau départ.

Elle l’avait emmenée à la clinique vétérinaire de la RSPCA de la région Grand Manchester (nord de l’Angleterre). Gizzy y a subi une longue et délicate intervention chirurgicale, réalisée par la chirurgienne vétérinaire Christine Pye et son équipe. L’animal s’est ainsi vu poser des tiges et des plaques métalliques dans les pattes pour permettre aux os de se ressouder.



RSPCA

C’était une grande première pour Christine Pye, qui n’avait jamais pratiqué d’intervention sur 2 pattes auparavant. “C'était une opération complexe, mais sans elle, Gizzy n'aurait pas pu marcher, a-t-elle déclaré. Cette petite chienne pleine de vie de 5 mois, avec toute la vie devant elle, devait être sauvée. Nous étions donc déterminés à lui donner les meilleures chances possibles de mener une vie normale.”

Séjour en clinique, puis en famille d’accueil en attendant l’adoption

Le chiot a connu 10 jours d’hospitalisation après l’opération. Par la suite, une radiographie a confirmé le succès de l’intervention. Gizzy a pu quitter la clinique vétérinaire. Elle a alors été confiée à une famille d’accueil, celle d’Anne Mitchell.

Elle s’en est bien remise et continue de grandir et de prendre des forces auprès de sa bienfaitrice. “Ayant déjà accueilli des chiens avec des pattes cassées, je savais ce que cela impliquait et combien de temps durerait la rééducation, dit Anne Mitchell. J'étais donc bien sûr ravie de l'aider, et elle est arrivée chez moi début octobre. Je savais qu'elle aurait beaucoup de mal à marcher, qu'il faudrait y aller progressivement et l'aider à reprendre confiance.”

Gizzy pourra bientôt être proposée à l’adoption.