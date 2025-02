Grâce à la générosité de donateurs, une chienne et ses 8 chiots survivent à un accouchement difficile

Une chienne errante et ses 8 chiots nouveau-nés ont « miraculeusement survécu » à un accouchement à haut risque grâce aux dons de centaines d’anonymes, rapportait Concho Valley Homepage le mercredi 19 février.



Concho Valley PAWS / Facebook

L’association Concho Valley PAWS, basée à San Angelo dans l’Etat du Texas (Etats-Unis), avait récemment admis une chienne gestante. Les bénévoles pensent que c’est justement en raison de sa grossesse qu’elle avait été abandonnée. Ils l’ont appelée Sweetie.

Le refuge manquant de places, les personnes ayant découvert Sweetie ont accepté de l’héberger provisoirement avec l’aide de Concho Valley PAWS.

Les examens ont révélé que des complications étaient à envisager au moment de la mise-bas. Le lundi 17 février, l’association a annoncé sur sa page Facebook que le travail avait commencé la veille et que les craintes des vétérinaires se confirmaient ; l’un des chiots était, en effet, bloqué dans le canal de naissance. Sweetie devait subir une césarienne en urgence et être stérilisée.

La vie des bébés à naître était en jeu, tout comme celle de leur maman. Concho Valley PAWS a lancé un appel aux dons pour financer les soins coûteux dont la famille canine allait avoir besoin.

Succès total !

Le mercredi 19 février, l’association a annoncé des nouvelles réjouissantes dans une mise à jour. L’arrivée massive de dons a permis d’assurer à la chienne les soins nécessaires et de sauver tous les chiots. « Après une césarienne d'urgence, les 8 chiots, dont celui logé dans le canal de naissance, ont miraculeusement survécu », peut-on effectivement y lire.

« Sweetie se remet et s’épanouit en tant que mère, poursuit la Concho Valley PAWS. Nous exprimons notre sincère reconnaissance à sa famille d’accueil, sans qui sa survie n'aurait pas été possible. De plus, nous remercions le Dr Smolka de la clinique vétérinaire Arden Road Animal pour ses soins exceptionnels. »

L’association précise également que les chiots et leur génitrice seront proposés à l’adoption dans 8 semaines.