« J'étais dévastée et incrédule », elle découvre son chien adopté par une autre famille et se bat pour le récupérer

Lorsqu’un chien disparaît, c’est un vide incommensurable qui s’installe au sein du foyer. Pour Brianna Phelps et son fils, la fugue d’Arthur, leur fidèle Labrador Retriever, a été une épreuve déchirante. Toutefois, après des semaines d’inquiétude, de démarches et de rebondissements, la famille a pu retrouver son compagnon adoré.

Arthur fait partie de la famille de Brianna Phelps depuis plus de 7 ans. Cette dernière avait adopté le Labrador Retriever en tant que compagnon pour son fils. Le chien et l’enfant sont extrêmement attachés l’un à l’autre. On imagine donc la tristesse qui a dû régner dans ce foyer lorsque le quadrupède avait fugué le 7 septembre 2025.



Brianna Phelps / Facebook

Arthur s’était, en effet, échappé du ranch familial, situé à Red Bluff dans le nord de la Californie (Etats-Unis). "Je me disais que quelqu'un l'avait peut-être recueilli et qu'il se trouvait dans un garage ou une maison. J'ai donc attendu quelques jours, et comme il n'était pas revenu, j’ai pensé : Je dois appeler le refuge", raconte-t-elle à KRCR . Le refuge en question est celui du comté de Tehama. Ses responsables n’avaient aucune idée de l’endroit où Arthur pouvait se trouver.



Brianna Phelps / Facebook

“J’étais dévastée et incrédule”

Une semaine plus tard, Brianna Phelps a appris que son chien avait été admis au refuge d’un autre comté, celui de Sutter. Lorsqu’elle a contacté l’établissement, on lui a expliqué qu’une autre famille venait de l’adopter.

“J’étais dévastée et incrédule, se souvient sa maîtresse. Je me disais que ce n’était pas possible. J’ai cherché partout dans notre refuge. C’est notre chien, nous sommes sa famille d’origine, il a été avec nous pendant 7 ans et demi, il doit bien y avoir quelque chose à faire.”

Elle admet avoir eu tort de ne pas l’avoir fait identifier par puce. Autrement, Arthur lui aurait été restitué dès son arrivée au refuge.

La structure d’accueil a appelé les adoptants qui, dans un premier temps, ont refusé de rendre le chien. ”L’animal est protégé une fois adopté, ce qui est une bonne chose, mais je n’avais aucun moyen de les contacter. Je ne pouvais pas leur expliquer notre histoire, alors j’ai demandé de l’aide”, dit Brianna Phelps.



Brianna Phelps / Facebook

Le post qui change tout

Cette dernière s’est tournée vers les réseaux sociaux. Elle a posté un appel à l’aide poignant le 22 octobre sur Facebook. Sa publication a été relayée massivement et a suscité de nombreuses réactions. 4 jours plus tard, le refuge du comté de Sutton l’a appelée pour l’informer que les adoptants d’Arthur venaient de l’y ramener.

A lire aussi : Recalé au concours de chien d'assistance, ce Labrador déborde d’idées pour venir en aide à sa maîtresse au quotidien (vidéo)

Brianna Phelps leur a adressé ses remerciements. “Ils ont réuni notre famille, et je leur en suis infiniment reconnaissante. Si je pouvais leur faire un cadeau, je le ferais avec plaisir”, a-t-elle déclaré. Elle a ajouté qu’elle n’en voulait pas au refuge de Sutton, qui avait agi dans le respect de la loi, ayant eu affaire à un animal non pucé.

La mère de famille a d’ailleurs remédié à ce point ; elle a fait identifier Arthur dans la foulée des retrouvailles.