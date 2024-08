48 chiens sauvés de l'euthanasie et d'un refuge surpeuplé grâce à un vol humanitaire opéré par une organisation qui multiplie les vols de l'espoir depuis plusieurs années

Les pilotes bénévoles de Dog Is My CoPilot et l’association Street Dog Hero ont à nouveau collaboré au sauvetage de dizaines de chiens en organisant leur transport par avion sur des milliers de kilomètres. Ces animaux proviennent d’un refuge où le manque de places les exposait au risque d’euthanasie.

Depuis sa fondation par Peter Rork, Dog Is My CoPilot a sauvé d’innombrables vies animales en transportant des chiens issus de refuges américains où ils risquaient l’euthanasie vers d’autres qui ne la pratiquent pas.

L’un des plus récents vols réalisés par cette organisation a eu lieu il y a 2 mois et nous vous en parlions dans un précédent article. 38 canidés provenant du Norman Animal Welfare Centre, en Oklahoma, avaient été accueillis à Bend (Oregon) par l’équipe de l’association locale Street Dog Hero.

Le mercredi 7 août, les mêmes protagonistes ont réussi un nouveau sauvetage par les airs, rapportait KTVZ. Cette fois, ce sont 48 chiens d’âges, races et tailles divers qui sont arrivés en début d’après-midi à l’aéroport municipal de Bend.



Street Dog Hero / Facebook

Eux aussi étaient en provenance du refuge surpeuplé de Norman et leur vie n’est désormais plus en danger après ce périple de 2000 kilomètres en plusieurs étapes. La première était un vol de 3h30 depuis l’aérodrome Westheimer de l'Université d'Oklahoma à Norman jusqu’à l’aéroport municipal de Fort Collins-Loveland dans le Colorado. La seconde a duré 4h30 pour rallier Boise, dans l’Etat de l’Idaho. 1h45 plus tard, le Cessna 208 Caravan de Dog Is My CoPilot a finalement atterri à Bend où l’attendaient Christen Elrod, directrice exécutive de Street Dog Hero, et ses collègues.



Street Dog Hero / Facebook

« Chaque chien mérite une seconde chance »

Ces derniers ont pris les 48 chiens en charge, les transférant de la cabine du monomoteur vers les véhicules de l’association en manipulant précautionneusement les caisses de transport.



Street Dog Hero / Facebook

Pour tous ces passagers à fourrure, c’est une nouvelle vie qui commence. Ils sont déjà adoptables pour la plupart et attendent donc de rencontrer leurs futures familles.



Street Dog Hero / Facebook

Pour Christen Elrod, cette mission est essentielle pour faire face à ce fléau qu’est la surpopulation des refuges dans certaines régions des Etats-Unis. « L'ampleur de ce problème en dehors de l'Oregon, et en particulier dans des États comme l'Oklahoma et les États du sud, le Texas, est inimaginable, explique-t-elle à KTVZ. Vous ne pouvez pas imaginer l'état dans lequel ces chiens doivent vivre là-bas et les choix que ces refuges doivent faire. Nous donnons donc la priorité aux chiens provenant de ces structures, car chaque chien mérite une seconde chance, quel que soit l'endroit où il est né. »