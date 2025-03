Victimes d’un élevage intensif, 9 chiens maltraités ont été sauvés de l’enfer et ont découvert l’amour des humains

Il y a peu, un homme inquiet a passé un appel auprès de l’association Alaqua Animal Refuge au sujet d’un élevage intensif, et amateur, de Caniches et de Doodles. Constatant une situation de grave maltraitance, l’homme ne pouvait plus supporter de voir ces adorables chiens souffrir le martyre… “Les éleveurs amateurs sont des individus qui élèvent des chiens à des fins lucratives, sans soins appropriés, sans examens médicaux et sans se soucier du bien-être des animaux. Contrairement aux éleveurs réputés qui privilégient un élevage responsable et des contrôles de santé, les éleveurs amateurs travaillent souvent dans de mauvaises conditions. Les chiens sont gardés en cage, reproduits à répétition et privés de soins médicaux appropriés”, a expliqué Laurie Hood, fondatrice et présidente du refuge animalier Alaqua, auprès du média People.

© Alaqua Animal Refuge

Des conditions de vie déplorables...

Arrivés sur place, Laurie et ses bénévoles sont restés sans voix. Les chiens, au nombre de 9, étaient dans un état absolument lamentable… “Ils souffraient d'une grave négligence, leurs pelages étaient si emmêlés qu'ils pouvaient à peine bouger. Ces chiens n'étaient pas traités comme des animaux de compagnie. ils étaient simplement un moyen de gagner de l'argent. Ils vivaient dans des enclos exigus et insalubres, avec pas ou peu d'interactions humaines ni de soins vétérinaires”, a révélé Laurie avec tristesse. Immédiatement, les pauvres créatures ont été conduites chez un vétérinaire. En plus des premiers soins, chacun d’entre eux a dû subir un nettoyage et une tonte drastique qui ont duré plus de 3 jours ! “C’était clairement l’un des pires états de négligence que nous ayons jamais vus. (...) Les nœuds étaient non seulement inconfortables, mais aussi dangereux. Ils tiraient sur la peau, provoquaient des plaies et des infections, retenaient l'humidité et les bactéries, et rendaient tous leurs mouvements douloureux”, a ajouté Laurie.

© Alaqua Animal Refuge

Une résilience extraordinaire

Rapidement vaccinés, stérilisés et vermifugés, les 9 rescapés étaient malheureusement atteints de dirofilariose, une maladie grave et potentiellement mortelle qui nécessite des mois de traitement intensif et coûteux. Mais, grâce à l’investissement sans limite des bénévoles, chaque chien s’en est finalement sorti. Depuis, ils ont tous été adoptés ! “Nombre d'entre eux étaient fermés émotionnellement, ne sachant pas comment faire confiance aux humains. Nous avons donc longuement travaillé sur leur socialisation. C'était incroyable de les voir se transformer : ils ont réappris à être des chiens, ont connu l'amour et la gentillesse pour la première fois, et désormais, ils vivent enfin la vie heureuse et insouciante qu'ils méritent !”, a conclu Laurie avec soulagement.

© Alaqua Animal Refuge

© Alaqua Animal Refuge