Brisée par la perte de ses chiots, cette chienne abandonnée retrouve la force avec 6 chiots orphelins

Alors qu’elle avait perdu le goût de vivre après le décès de la plupart de ses petits, une chienne a été totalement transformée par l’arrivée d’une autre portée de chiots, qui avaient justement besoin d’une mère.

Blossom est une adorable chienne qui, à l’âge de 3 ans, avait eu la malchance d’être abandonnée par ses propriétaires, comme le raconte Luxury Video News. Ces derniers avaient décidé de se séparer de l’animal et de le remettre à Westie & Scottie Rescue. Il s’agit d’un refuge consacré au sauvetage des West Highland White Terriers, des Terriers Ecossais et des Cairn Terriers à Houston, dans l’Etat du Texas.

A son arrivée dans la structure d’accueil, les bénévoles ont découvert qu’elle était enceinte, mais aussi malade. Elle devait être soignée, mais ne pouvait pas recevoir de traitement avant le sevrage de ses petits à naître.

Maggie Escriva, qui fait partie de l’équipe de Westie & Scottie Rescue, a décidé de l’accueillir chez elle, le temps pour la chienne de recouvrer la santé et d’être prête à l’adoption.

La meilleure manière de guérir est d’aider les autres

Blossom a accouché, mais hélas, seul l’un de ses chiots a survécu. La chienne était dévastée et a sombré dans la dépression. Elle a longtemps refusé de s’alimenter et de boire.

Maggie Escriva se demandait comment elle allait pouvoir l’aider à se reprendre, quand on lui a confié une portée de chiots orphelins. Les nouveau-nés avaient besoin d’une mère, et Blossom de petits. C’était aussi vital pour son propre chiot, l’unique survivant de la fratrie.

Dès qu’on lui a présenté les 6 petits chiens, elle les a traités comme sa progéniture. Elle en a pris soin, les a allaités et protégés. Tous ont grandi et atteint l’âge d’être adoptés. Chacun a trouvé sa famille et commencé sa nouvelle vie grâce à Blossom.

Elle « nous a appris que la meilleure manière de guérir est d’aider les autres », a déclaré Maggie Escriva à son sujet.