Chaque jour, cette chienne traumatisée fait un nouveau pas vers la résilience et la quiétude (vidéo)

Daisy a eu un début de vie difficile. Ses traumatismes sont ancrés en elle et bien que sa nouvelle propriétaire ne sache pas ce qu’elle a vécu, elle peut imaginer à quel point les choses n’ont pas été simples. Toutefois, ce sombre passé est désormais bien loin derrière elle, car elle est en pleine reconstruction dans sa nouvelle maison.

En adoptant Daisy, une chienne de refuge, Tara savait qu’elle devrait faire preuve de patience. La femelle au pelage noir est arrivée chez elle avec tous ses démons du passé et n’a pas tout de suite compris qu’elle était en sécurité. Heureusement, la bienveillance de sa nouvelle famille l’aide à sortir de sa coquille au fil des jours.

Lors d’une interview accordée à Newsweek, Tara a expliqué ne pas vraiment connaître la situation antérieure du quadrupède. Toutefois, le comportement de ce dernier ne laisse aucune place au doute sur le fait que son quotidien était loin d’être idyllique : « Je ne sais pas exactement ce qu'elle a vécu, mais elle a peur de beaucoup de choses », indiquait la propriétaire du chien.

@bubblegumshrimps / TikTok

Une confiance perdue

La moindre petite chose pouvait effrayer Daisy. Quand Tara était plus ferme pour faire son éducation, la chienne se retrouvait en grande situation d’anxiété : « Si je lui dis non, comme quand elle mâchait le jouet de mon enfant, elle se fait pipi dessus, et je le dis pourtant très calmement », partageait Tara.

Cette dernière a dû s’adapter pour montrer à Daisy qu’elle pouvait lui faire confiance, mais aussi qu’elle ne manquerait plus de rien désormais. En effet, la boule de poils ne mangeait vraisemblablement pas à sa faim avant. Elle vivait avec d’autres chiens qui semblaient engloutir ses repas à sa place. Alors, une fois dans sa nouvelle maison, Daisy sautait sur sa gamelle pour se nourrir le plus rapidement possible.

Sur la route du bonheur

Tara n’a jamais perdu patience face aux agissements de sa nouvelle amie canine. Au contraire, elle s’est montrée bienveillante et sa détermination a porté ses fruits avec le temps. Dans une vidéo récemment postée sur TikTok, les utilisateurs de la plateforme ont découvert une toute nouvelle Daisy, bien plus sereine et heureuse.

Elle s’amuse et se laisse caresser, ce qui n’était pas gagné d’avance. Ses progrès encourageants prouvent que l’amour et l’indulgence font parfois des miracles. Le chemin n’est pas encore terminé, mais Daisy est sur la bonne voie pour retrouver une vie paisible.