Bénéficier d'un congé après la mort de son animal : une association lance une campagne à destination des employeurs

Au fil du temps, la relation entre l’Homme et l’animal a considérablement évolué. Amis, aides au quotidien ou encore membres à part entière de la famille : les chats et les chiens ont pris une place importante dans les foyers. Parce qu’ils représentent des êtres chers, leur décès engendre souvent une immense tristesse. Au Royaume-Uni, une association appelle les employeurs à offrir un congé à leurs salariés après la mort d’un petit compagnon.

« Perdre un animal de compagnie, c'est comme perdre un membre de la famille. » Tels sont les premiers mots d’un article paru dans le Mirror le 19 août 2022. Lorsque la Mort fauche le petit chat ou le petit chien qui nous a fidèlement suivis sur le chemin de la vie, il est difficile de ne pas sentir son cœur se briser. Avec le temps, des liens puissants se créent entre l’adoptant et son protégé. Dans de nombreux foyers, l’animal obtient une place privilégiée : il est reconnu comme étant un membre à part entière.

Comme l’indiquent nos confrères d’outre-Manche, il n’existe aucune obligation légale pour un employeur britannique d’accorder un congé après le décès d’un ami à fourrure. En Irlande, la plus grande organisation de protection animale du pays espère changer la donne.

Dogs Trust Ireland a décidé de les interpeller en organisant une vaste campagne intitulée : « Not Just A Dog » (« Pas seulement un chien »). L’association a invité les internautes à diffuser son message sur les réseaux sociaux, en partageant une photo de leur boule de poils accompagnée de l’hashtag #NotJustADog.

Accepter et s’ouvrir

Toujours selon l’article du Mirror, l’organisation a mené des recherches ayant révélé que plus de la moitié des adoptants estimaient que le chagrin ressenti après le décès d’un chien s’avérait similaire ou pire que la perte d’un proche.

Les trois quarts des sondés ont confié avoir plus de photos de leurs chiens sur leur téléphone que de leur partenaire, membres de la famille ou amis. Pour certains, un an (voire plus) a été nécessaire pour accepter la disparition de leur canidé adoré.

« […] L’aspect le plus important pour faire face à la mort [de l’animal] est de vous permettre de faire votre deuil et d'accepter que ce que vous ressentez est normal, a expliqué le Dr Sabina Brennan, psychologue et neuroscientifique, entourez-vous de personnes qui vous comprennent, et si vous éprouvez des difficultés, demandez conseil à un professionnel. »

Photo d'illustration

Le cas de SantéVet

Dogs Trust Ireland a admis offrir à son personnel une journée de congé payé en cas de décès d’un chien.

De notre côté de la Manche, le spécialiste de l’assurance santé animale SantéVet a également reconnu la réalité du deuil consécutif à la mort d’un animal. Ainsi, il accorde un jour de repos à ses salariés.

Une initiative qui, peut-être, inspirera d’autres employeurs…