Les larmes de joie d'un homme prenant sa chienne dans ses bras un an et demi après l'avoir perdue de vue (vidéo)

Dylan Frymyer a beau être une montagne de muscles, ce catcheur habitant la banlieue d’Atlanta en Géorgie (Etats-Unis) n’a pu retenir son émotion, ni ses larmes lors de ses retrouvailles avec sa chienne Juju qu’il recherchait désespérément depuis 16 mois.

Cette scène touchante a eu lieu le 5 avril, et on peut la voir dans la vidéo ci-dessous partagée par le propriétaire canin sur son compte Facebook :

Juju avait disparu le 18 novembre 2023. Son absence avait été extrêmement mal vécue par son maître, car elle est pour lui bien plus qu’un animal de compagnie. « Elle était mon premier enfant, on peut dire ça », confie-t-il, en effet, à WSFA qui rapporte cette histoire.

Dylan Frymyer et sa famille l’avaient cherchée partout et postaient constamment des messages sur les réseaux sociaux, mais la chienne restait introuvable. « Nous pensions à elle tout le temps », dit-il.



Dylan Frymyer / Facebook

Plus le temps passait, plus son espoir de la revoir s’amenuisait. Jusqu’à cet appel inespéré du 5 avril 2025. Quelques instants avant le coup de fil en question, une jeune femme du nom de Jayla Parks était en train de promener le chien de sa sœur quand elle a remarqué « cette chienne assis derrière [son] appartement ».

Elle a eu la gentillesse de l’emmener chez le vétérinaire, qui a aussitôt passé l’animal au lecteur de puce d’identification. Le propriétaire a été contacté dans la foulée.

« L'un des sentiments les plus forts »

« Pendant que j’essayais de savoir à qui était ce numéro, la messagerie vocale indiquait sur mon iPhone que ma chienne avait été retrouvée », raconte Dylan Frymyer.

Les retrouvailles ont donc eu le jour même. « C'était l'un des sentiments les plus forts que j'ai jamais ressentis de toute ma vie, simplement parce qu'elle était de retour dans mes bras », poursuit le catcheur.

Le surlendemain, il a livré davantage d’informations sur la disparition de Juju sur son compte Facebook.

Dylan Frymyer a ainsi expliqué qu’au moment où sa femme Jessica l’avait appelé pour lui annoncer la triste nouvelle, il était en train de faire ses courses au supermarché. Il avait tout de suite abandonné le caddie pour rentrer à la maison et commencer les recherches. Une seule personne lui avait dit avoir vu Juju et essayé de la mettre en sécurité, mais la chienne aurait réussi à s’échapper de sa voiture.

« J'ai dormi sur le canapé pendant 2 nuits avec la porte ouverte en espérant qu'elle retrouverait le chemin de la maison », a-t-il raconté dans son post.

« Elle a trouvé le moyen d'être à 5 minutes de moi »

On y apprend aussi que ce n’était pas la première fois qu’il avait dû être privé de Juju. Il s’était séparé de sa précédente compagne en octobre 2021 et, soucieux de la santé mentale de celle-ci, il avait accepté de la laisser prendre la chienne. Au bout de 15 mois, son ex-petite amie l’avait rappelé pour lui dire qu’elle ne pouvait plus la garder. Elle était donc revenue auprès de lui. « J'avais juré à Juju que je ne la laisserais plus jamais partir et maintenant je suis là, à la chercher, impuissant », disait-il.

Il a même indiqué avoir été placé en garde à vue pendant près de 36 heures pour excès de lenteur, alors qu’il cherchait Juju au volant de sa voiture. En le contrôlant, le policier avait découvert qu’il avait commis une ancienne infraction dont l’intéressé n’était pas au courant.

Enfin, Dylan Frymyer a souligné une incroyable coïncidence. Il a précisé que, à l’époque de la disparition de Juju, ils habitaient Acworth, à une trentaine de kilomètres au nord-ouest d’Atlanta. Ils avaient déménagé entretemps pour s’installer à… Smyrna en banlieue d’Atlanta, là où Jayla Parks a retrouvé la chienne. « Nous l'avons donc perdue à 45 minutes de chez nous et elle a trouvé le moyen d'être à 5 minutes de moi », dit-il à ce propos.